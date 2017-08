Muestra inédita de dibujos eróticos del rosarino Antonio Berni

En la muestra inédita "Graciela Amor y Antón Perulero", que se exhibe en la galería de arte Jacques Martínez, de la ciudad de Buenos Aires, hasta el 1º de setiembre, el espectador ingresa por 20 minutos al mundo íntimo del artista Antonio Berni y su última musa inspiradora, y puede ser parte de esa conexión sensual entre ambos a través de cartas, dibujos de tinte erótico, poemas y un diario íntimo.

Dueña de un halo erótico, la voz de Graciela -de 76 años hoy, y de quien no se conoce su verdadero apellido-, que posaba desnuda para Berni, resuena en la sala a través de un video en que se proyectan imágenes de un viejo cuaderno, una especie de bitácora lleno de dibujos de parejas besándose, teniendo sexo, cartas escritas a máquina con correcciones en rojo, algunos recortes de diarios de la época y frases de amor.

Al ingresar, el visitante, previa reserva de turno online, verá apenas ingrese una obra de grandes dimensiones (2 metros por 1.60) que pintó Berni en grafito, carbonilla y un pastel, donde se la ve a la modelo de cuerpo caminando desnuda.

"¿Pensás en mí?"

A la derecha, una mesa blanca deja descubrir las cartas protegidas con un vidrio que dan cuenta de las idas y vueltas de la relación, cuando el artista tenía más de 70 y ella 40: "Ha pasado menos de un mes, aún es marzo, salimos varias veces a comer y a charlar, me tomaste de la mano y yo te dejé. Al día siguiente dejé que me besaras. A los dos días no he vuelto y decidí no verte más. Vos me decías que era hermosa, femenina, que era irascible, misteriosa, que no podías saber en qué estaba pensando. «¿Pensás en mí?», una vez me preguntaste. ¡Sí que pienso en vos! El 5 de mayo vos cumpliste 76 años y el 18 yo cumplí 40. Viniste con un retrato pintado a todo color y de gran tamaño. Lo mejor de tu arte está en mí".

El 20 de julio de 1981, una nueva nota le llega a la modelo con el membrete de "La casa de Antonio Berni. Cangallo 332". Dice: "Mi querida Graciela: después que nos despedimos anoche, me puse a meditar sobre un viaje a Sudáfrica impresionado por la película «Después de la emboscada», reflexionando además sobre esta época de consumo masivo en que devoramos uno tras otro los films, sin detenernos a meditar sobre ellos, por lo menos lo más importante a nuestros criterio dejándonos caer en el olvido o apenas recordar su anecdótica superficie".

A algunas cartas Berni las escribió en distintos viajes, como desde el Hotel Guaraní, de Corrientes, el 30 de agosto de 1981. La amarillenta epístola está pegada con dos trocitos de cinta scotch un poco antes de la firma: "Te quiere, Antonio", frase que el artista utilizará más de una vez en distintas misivas.

Como un susurro

Clara Martínez, directora de la galería Jacques Martínez que desde ayer exhibe esta muestra inmersiva, en la que los espectadores acceden a una sala en penumbras de a uno, comenta en una entrevista que "a la muestra la imaginamos como un susurro, porque muchos escucharon sobre esta historia pero no había nada en concreto hasta ahora".

"Debatimos mucho en cómo hacer para exhibir este material inédito, sin caer en la simple exposición de cartas de amor. Lo primero que recibimos por parte de Graciela fue el cuadro principal de la sala y poco a poco nos llegaron las cartas y el cuaderno con el que realizamos el video en el que ella es la principal protagonista a través de su relato".

"Una vez reunido el material nos dimos cuenta de que lo más interesante son los personajes secretos que armaron: Antón Perulero y Graciela Amor. Los más conocidos siempre fueron Juanito y Ramona, quienes eran arquetipos armados con materiales que estaban a su alcance", recuerda Martínez.

"A esta dupla Berni también la armó con lo que tenía, que era el cuerpo desnudo de la modelo y sus sentimientos que expresa en las cartas agregándole su intimidad, y conforma el libro que se exhibe en una vitrina de acrílico", agrega.

Durante uno de los tantos encuentros con la musa, que hoy tiene 76 años, la misma edad en que Berni se enamoró de ella, Martínez recuerda que ella pensaba qué iba a ser de todo ese material cuando ya no estuviera, y que fue por eso "que pensamos en una muestra de preservación, limitando la cantidad de espectadores y de tiempo de observación".

Con esa idea es que la galería no permite tomar fotografías, y dispone que ninguna de las obras del alter ego de Berni saldrán a la venta.

"Esto no es una muestra de los dibujos pornográficos de Berni. La idea es que el visitante tenga una interacción, una experiencia personal que le quede en la memoria", finaliza Martínez.

La muestra inédita "Graciela Amor y Antón Perulero" se puede visitar con reserva previa on line desde el 31 de julio hasta el 1º de septiembre en la Galería Jacques Martínez, situada en la avenida de Mayo 1130, 4º G, en la ciudad de Buenos Aires.