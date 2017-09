México se resigna a que ya será muy difícil hallar personas con vida

Ayer, cinco días después del devastador terremoto de 7,1 grados que dejó más de 300 muertos en México, los homenajes y sepelios de las víctimas se sucedían entre flores y velas en la capital, donde palidecen las esperanzas de encontrar a gente con vida bajo los escombros.

La acostumbrada misa de medio día en la barroca catedral de Ciudad de México estuvo teñida de oraciones por las víctimas y el llamado a mantener la ayuda a los damnificados, en un país donde cerca de 84 millones de personas profesan la religión católica. Cerca de ahí, en las ruinas de una fábrica textil que se desplomó, decenas de mujeres acudieron para rendir tributo a las costureras que perdieron la vida en ese lugar. Entre flores y velas, las mujeres colocaron una cruz color rosa que decía "Tu nombre es el mío" y gritaron los nombres de las trabajadoras muertas.

Mientras, en la periferia de la urbe, se celebraba el sepelio de María Ortiz, una mujer de 57 años que murió al desplomarse sobre ella un lujoso pero viejo departamento del barrio de Condesa, donde trabajaba haciendo servicio de limpieza. "Nos dijo hace un mes que ella nos quería mucho, que se quería quedar con nosotros, quería morir viejita, limpiar su casa, pintarla", dijo su hija Mirna López, al lado de la tumba rodeada de flores y ante más de cien allegados. "Muchas cosas y proyectos que ella tenía, no se le hizo posible. A ti mamá te voy a querer mucho, te amo", dijo conmovida, en una ceremonia que incluyó un redoble de tambor y flautas.

El grueso de las fuerzas de rescate se concentraban en un edificio de siete pisos que colapsó en la pintoresca colonia Roma, donde 40 familias buscan a algún pariente, aseguró el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, quien no pudo dar una cifra precisa de las personas que están atrapadas bajo esos escombros. Sin embargo, la posibilidad de encontrar a esas personas con vida languidecía, por no decir que ya no existía. "Desde que llegamos no escuchamos señales de vida", aseguró Rafi Sadi, integrante del grupo de rescatistas israelíes que colabora en este lugar desde la madrugada del jueves. Puente estimó que en "el cuarto piso es donde está el mayor numero de personas", pero explicó que "el trabajo es muy delicado porque cada vez que hay un movimiento de corte, las lozas se desplazan centímetro a centímetro y existe el riesgo de que esto se pueda colapsar". Durante la jornada de búsqueda, los rescatistas fueron llamados a evacuar rápidamente la tambaleante estructura, y las labores fueron interrumpidas mientras voluntarios colocaban puntales de acero en la base para sostener la estructura. "Estamos trabajando con mucho cuidado para no poner en riesgo a nuestro personal y a los maravillosos voluntarios mexicanos", subrayó Rafi Sadi en español. Por su parte, los familiares se muestran por momentos desesperados. Lloran y rezan ante una enorme virgen de yeso colocada atrás de una carpa donde pernoctan.

En la sureña zona de Tlalpan, los rescatistas sacaron de entre los escombros de un edificio de departamentos a una persona sin vida, mientras que una brigada japonesa salvó a un perrito blanco que parecía en buen estado. Esperanzados con encontrar gente viva, los vecinos tramitaron un recurso ciudadano ante la Justicia para evitar que ingrese maquinaria pesada durante cinco días. Un juez les concedió lo que requerían.

Cerca de ahí, en la escuela Enrique Rebsamen, la marina continuaba buscando a una empleada que supuestamente sigue bajo los escombros de esta escuela, que se desplomó causando la muerte de 19 niños y seis adultos. Fue allí donde nació el mito de la niña "Frida", que nunca existió. "Se aclara categóricamente que por el momento no se realizará la demolición del edificio y no se utilizará ningún tipo de maquinaria hasta que se tenga la plena certeza" de haber rescatado a todas las víctimas, vivas o muertas, dijo el capitán Sergio Suazo.

Hasta anoche sumaban 319 muertos por el sismo de magnitud 7,1 del martes: 181 en Ciudad de México, 73 en el estado de Morelos, 45 en Puebla, 13 en Estado de México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca. La de Marina informó que en Ciudad de México logró el rescate de 115 personas vivas.