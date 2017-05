Le desvalijaron la casa al cantante Ciro Martínez pero recuperó dos autos

Al menos dos delincuentes desvalijaron la vivienda del cantante de rock Andrés Ciro Martínez, ex líder del grupo Los Piojos, en la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Tres de Febrero.

Los ladrones se llevaron diferentes objetos de valor, entre ellos dos vehículos que luego aparecieron abandonados en el partido de Lomas de Zamora.

Según confirmó el cantante de Ciro y Los Persas, el hecho se produjo el domingo pasado cuando los delincuentes lograron ingresar a su casa ubicada en la zona de Ciudad Jardín, en momentos en que se encontraba de vacaciones.

Los ladrones accedieron a la vivienda luego de ingresar a una casa aledaña y tras haber violentado una reja instalada en una puerta en la parte trasera del inmueble.

Ya en el interior, los delincuentes sustrajeron diversos elementos de valor de las habitaciones que se llevaron en un Toyota Etios gris y una camioneta Toyota Ram que estaban estacionados en la vivienda.

El cantante aseguró ayer ante la prensa que en las cámaras de seguridad de viviendas aledañas "quedaron registradas las imágenes de dos delincuentes, aunque podrían ser tres" y todo el material ya se encuentra en la fiscalía.

"No sé si fue al voleo. Buscaban plata, quedó todo revuelto, se llevaron cosas insólitas, como por ejemplo la plancha de los cubiertos, la cafetera, una tostadora, cosas de la cocina", manifestó.

Al referirse a las pertenencias sustraídas mencionó: "Por suerte no tocaron nada de discos ni instrumentos musicales. No tenían intenciones destructivas, revolvieron apurados, no sé si tuvieron tanto tiempo, pero de lo que es música no se llevaron nada".

Luego, el cantante confirmó que los dos vehículos fueron encontrados poco después y que los delincuentes lograron llevárselos cuando "encontraron sobre un escritorio el control para abrir el portón".

Aseguró que no está tan convencido de que la zona sea segura, al señalar: "Tengo dos hijas adolescentes y vivir aquí es un poco complicado, ellas están asustadas".

El caso fue denunciado por el hermano del artista, Federico Hernán Martínez, de 44 años, en la comisaría de Ciudad Jardín (7ª de Tres de Febrero), ya que el músico en ese momento se había tomado una semana de vacaciones.

Por su parte, el fiscal de Tres de Febrero Favio Cardigonde confirmó que dos personas que están detenidas por otros hechos delictivos podrían estar vinculadas con el robo a la casa del cantante.

"Están detenidas en el marco de otro proceso con las mismas características que el de Ciro. Fueron detenidas el 2 de mayo", indicó.

Además precisó que estas dos personas "están detenidas por robos con el mismo modus operandi a viviendas cercanas a la de Ciro".

"Hemos encontrado pertenencias de otros robos, pero ayer él no reconoció ninguna de ellas. Estamos limitados porque él no estaba y no había nadie en la casa cuando se cometió el robo", señaló.

El fiscal aclaró también que "las imágenes de las cámaras de seguridad (que tomaron a los delincuentes) no tienen imágenes claras" como para reconocer a los ladrones.

Los investigadores no descartaban que los responsables del episodio sean delincuentes que se refugian en el sur del Conurbano bonaerense y esperaban para las próximas horas los resultados de las huellas recolectadas por efectivos de la Policía Científica en la casa de Ciro para cotejarlas con la de los dos detenidos.

Hasta el momento se desconocía si los delincuentes sabían la identidad de quienes habitan en la casa que eligieron para saquear o si lo ocurrido fue una acción consumada al voleo, lo que dijo desconocer Martínez.