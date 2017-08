Latorre y su infidelidad conyugal: "No es justo el precio que estoy pagando"

Diego Latorre: "Cometí un error, pero no entiendo por qué tanto daño" El comentarista deportivo Diego Latorre habló ayer por primera vez del escándalo por infidelidades conyugales que lo tiene por protagonista, argumentó que actuó por "un impulso, querer tener un rato libre", y lamentó que "a veces uno comete un exceso".

"Soy consciente de lo que pasa y trato de llevarla como puedo. No tengo muchas defensas anímicas, estoy mal y es difícil sobrellevarlo. Junto fuerzas, tengo hijos (Lola y Dieguito) y tengo a Yanina, a mis padres, mi familia y gente que trata de ayudarme. No es justo este precio que estoy pagando", dijo el exfutbolista.

En una nota con el programa televisivo Intrusos, Latorre señaló: "Cometí un error, pero no entiendo porqué tanto daño. Hay dos chicos... Pasé momentos adversos, pero nunca así. Yanina es mediática y parecía que ella llevaba todo, y no es así".

"Yo llevaba un proceso por dentro. A veces tomamos decisiones no tanto con la cabeza. Cuando se hizo público todo tomé consciencia de lo que había hecho y me cayó la ficha. No es que lo hice sin pensar, pero a veces uno comete un exceso", señaló.

El comentarista consideró que si su esposa no fuese una panelista mediática como Yanina Latorre, que "está más expuesta", la repercusión del escándalo "hubiera sido menor, sin dudas".

"Estoy en una crisis, estoy buscándome. Estoy mal, triste y con mucha angustia. Hay una valoración y un juicio. El tema se presta para bromas, pero de pronto son cuestiones que suceden en las familias, aunque en otros casos sin tanta exposición", añadió.

Y agregó: "Me hago cargo, y ya pedí perdón donde debía hacerlo, dándole una respuesta a mis hijos".

Explicó que con la vedette Natacha Jaitt, quien ventiló públicamente la relación entre ambos desatando el escándalo mediático, "no hubo una relación duradera".

"Siempre tuve claro que estas relaciones formaban parte de una infidelidad y nada más, es temporal. En mi casa están mis hijos y Yanina. Los que hice fue un impulso, querer tener un rato libre", dijo, pocas horas después que una exempleada doméstica de su casa, Soledad Stacul, confirmara por televisión que también fue amante del ex jugador de Boca.