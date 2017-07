"Las low cost van a tener los mismos precios que las otras"

El ex titular de Aerolíneas Argentinas (AA) Mariano Recalde advirtió que la decisión del gobierno de trasladar los vuelos regionales del Aeroparque metropolitano al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para favorecer la operatoria a las empresas low cost ligadas al macrismo hará que "los números (de la línea de bandera) vayan empeorando" hasta llevarla a la posibilidad de que deje de ser estatal. "Esperemos que no lleguemos a esta instancia, pero el camino que emprendió este gobierno puede derivar en esa situación", alertó el ahora candidato a legislador porteño por Unidad Ciudadana, publicó ayer la web de Página 12.

Anteayer, el gobierno nacional a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) dependiente del Ministerio de Transporte dispuso que los vuelos a países de la región fueran trasladándose paulatinamente hasta Ezeiza para que en el Aeroparque metropolitano queden sólo los vuelos de cabotaje y de conexión con Uruguay. Lo que encubre esta medida es un favor a las cinco low cost (bajo costo) que operarán allí. Entre ellas se encuentran Avian, la compañía ligada a la familia Macri y por lo cual el presidente Mauricio Macri está imputado, y Fly Bondi, vinculada al vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Para Recalde queda claro que esta medida "es una más de las tantas que el gobierno viene tomando contra Aerolíneas Argentinas" y que la perjudica en su condición de empresa estatal. Pero no es la única medida con consecuencias negativas. El año pasado hubo una reducción del 60 por ciento en la partida presupuestaria para esa firma, y el año pasado volvió a reducirla otro 30 por ciento. "Dicen que Aerolíneas recibe menos partidas presupuestarias como si fuera un logro, y es algo terrible", explicó Recalde en diálogo con AM 750 y agregó que eso le quita a la compañía capacidad de inversión en compra de aviones y modernización de todo lo ligado a la operatividad. También vaticinó que "si a esto le agregamos la competencia privada, los números de las aerolíneas van a ir empeorando". Aparte, sostuvo, las low cost "no vienen a cubrir nuevas rutas ni llegar a ciudades nuevas sino a competir en las mismas rutas de nuestra línea de bandera". "Con tantas empresas, no hay lugar en el mercado ni en los aeropuertos. No va a haber lugar en los turnos de despegue", precisó Recalde, quien condujo Aerolíneas entre 2009 y 2015 y añadió que en ese contexto una de las posibilidades es que "algunas vayan a tener que dejar de operar". "Lo que hacen es ponérsela más difícil a los que tienen la responsabilidad de sacar adelante a la empresa", sostuvo Recalde sobre la decisión de sacar de Aeroparque los vuelos regionales y remarcó que la política de precios de pasajes durante su gestión hizo que Aerolíneas y Austral fueran "low cost" en vuelos de cabotaje. Y aclaró que las firmas que comenzarán a operar "no van a ser low cost sino que van a tener los mismos precios de las líneas que ya vuelan".

