La Tota Santillán rompió el silencio: "Hace siete años que mi suegro me está volviendo loco"

Daniel "La Tota" Santillán (49) decidió este mediodía romper el silencio desde la clinica neuropsiquiátrica donde se encuentra internado y se refirió al momento que está atravesando, tras haber sido detenido el pasado viernes 7 de julio, acusado de robo por un comerciante de Vicente López.

El conductor de la movida tropical le envió un mensaje de voz por WhatsApp a Mauro Viale, que el periodista difundió en su programa de América. En el mismo se lo escuchó muy seguro y pidiendo en lo inmediato poder dialogar con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

"Hola te habla 'La Tota'. Primero te quiero saludar y agradecerte por todo lo que estás haciendo por mi y que sepas que no me voy del departamento porque la propiedad fue comprado por un testaferro de mi suegro, Jorge Mariano Fiasche, el abogado de 'La Salada'", comienza hablando Daniel Santillán con voz clara.

"La misma persona que hace siete años me viene volviendo loco y me viene perjudicando en mi ser. Ese es el abogado que tiene secuestrada a mis hijas, todo lo que me está ocurriendo a mi se debe a Jorge Mariano Fiasche que también está amenazando a los pibes que trabajan conmigo. Lo único que quiero es hablar cara a cara con Ritondo", continuó.

El cierre del mensaje es un pedido a Mauro Viale muy profundo y donde deja al descubierto su estado de soledad: "Ojalá puedas venir a visitarme". Santillán está pasando uno de sus momentos más difíciles.

Después de su detención por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad, fue trasladado a un neuropsiquiátrico con diagnóstico de paranoia, bajo el consentimiento de su familia. Sin embargo, el conductor no quiere quedarse allí y, antes de este mensaje, había escrito una carta dirigida al programa "Pamela a la tarde" donde contó la situación que está viviendo.