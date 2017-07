La sorprendente respuesta de un jefe a una empleada que pidió dos días de licencia por estrés

La desarrolladora web estadounidense Madalyn Parker, que trabaja para Olark Live Chat, en el estado de Michigan, decidió tomarse dos días libres para mejorar su bienestar mental-emocional, ya que se sentía muy estresada. Lo que no esperaba es la respuesta brillante que le concedió el jefe al mandarle un mail.

Bajo el asunto "Dónde está Madalyn", la empleada escribió un breve mensaje: "Voy a tomarme hoy y mañana libres para concentrarme en mi salud mental. Espero volver la semana siguiente revitalizada y al 100%".

Unas horas más tarde, Ben Congleton, su jefe, le respondió: "Solo quería agradecerte que me envíes correos como este. Cada vez que lo haces lo utilizo como un recordatorio de la importancia que tiene tomarse dos días libres por temas de salud mental. No puedo creer que esto no sea la práctica habitual en todas las organizaciones. Sos un ejemplo y nos ayudás a superar el estigma para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos en el trabajo".

Debido a la respuesta de su jefe, Madalyn quedó tan satisfecha que realizó una captura de pantalla y la compartió en las redes sociales. Ahora, el tuit fue compartido más de 14 mil veces y más de 40 mil personas le pusieron like.