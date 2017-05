"La mujer no puede ir como quiera", sostuvo Bilardo sobre la ropa

Organizaciones no gubernamentales, periodistas, legisladores y psiquiatras dijeron en las redes sociales que las declaraciones del ex entrenador de la selección nacional, Carlos Salvador Bilardo, quien sostuvo que algunas mujeres con su vestimenta "incitan a la violencia" y que "en la calle no pueden ir como quieran", "fomentan la cultura de la violación y la violencia".