La Iglesia se negó a casarlos en el casino

Lionel Messi y su novia Antonela Roccuzzo no se casaron finalmente por la Iglesia debido a que el Arzobispado rosarino no lo autorizó a armar una capilla en el Complejo del Casino City Center, informaron fuentes eclesiales locales, y tampoco lo hicieron en la Catedral de Rosario por razones de seguridad.

"Messi y Antonela Roccuzzo pidieron un turno para casarse en la Catedral, un lugar en el que finalmente los novios y sus familias desistieron de hacer la ceremonia religiosa por cuestiones de seguridad", abundaron allegados a los contrayentes y fuentes de la Iglesia de Rosario.

Luego los novios pidieron a la Iglesia rosarina casarse en una capilla que podrían improvisar en el Complejo del Casino City Center, donde el director del Registro Civil los casó el viernes 30 de junio, pero no fueron autorizados porque "la jerarquía está muy reacia a autorizar ceremonias fuera de las parroquias, iglesias, templos, capillas y otro ámbito religioso, sobre todo en un sacramento como el del matrimonio", reveló un vocero del círculo íntimo del arzobispo rosarino, Eduardo Martín. En este sentido, una vocera de la jerarquía eclesiástica rosarina confió que "lo de la capilla en un casino fue rechazado por una cuestión histórica, siempre hay mucha resistencia de la Iglesia al juego y mucho más en un caso de tanta exposición mediática". Otra piedra en los zapatos de Lío y Antonela en su camino hacia el altar habría sido que no hicieron el cursillo de preparación prematrimonial, algo que fue descartado de plano por un portavoz de la Iglesia rosarina: "Lo del cursillo me parece poco probable porque hoy en día siempre se resuelve de una manera «fraterna», salvo que el cura de la zona sea un preconciliar".

Otra opción habría sido que los novios se casaran en la iglesia más cercana al Casino City Center, que es la Parroquia San Martín de Porres, situada en la esquina de Cabildo y Buenos Aires, en el arrabalero barrio de La Carne, del extremo sur rosarino, un lugar que habría sufrido similares condiciones de inseguridad por las que descartaron casarse en la céntrica Catedral.

Y otra alternativa habría consistido en celebrar el matrimonio en la iglesia más cercana al barrio La Bajada, de donde son oriundos los novios, que es la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, situada en Buenos Aires y Esteban de Luca, en un extremo del campo del ex Batallón de Comunicaciones 121 y frente a la Escuela Número 66 General Las Heras, donde hizo Lío la primaria. Una fuente del Arzobispado contó que "se negó este pedido porque antes se negó también a otras personas. No autorizan ceremonias fuera de ámbitos religiosos por cuestiones sacramentales, pero mucho menos en un lugar así".