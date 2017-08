La hermana del piloto cree que hubo "un sabotaje"

Pía Ronzano, hermana de Matías Ronzano, el piloto de la aeronave, dijo que no cree que haya sido un "accidente" ni una "falla humana" sino que está "convencida de que hubo un sabotaje".

Explicó que "las tres familias vimos los videos del aeropuerto de San Fernando en el juzgado y en la fiscalía y allí se ve muy claro que hay una cuarta persona que se acerca al avión, después de que fue chequeado y cuando los pilotos y el pasajero (Matías Aristi) estaban adentro. Esperamos que se siga investigando esa pista, porque sino no hay explicación para que el avión caiga en picada a minutos de salir".

Consultada por un medio, la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, no confirmó la teoría que impulsa una de las familias. Aunque anteayer, durante una conferencia de prensa en el aeropuerto de San Fernando, había pedido que no se pusiera en tela de juicio la honorabilidad de los tres ocupantes del avión. "Investigamos todas las hipótesis. Incluso la de que ellos pudieran haber sido víctimas de un ilícito", había señalado.

Al ser consultadas, las autoridades de la Junta de Investigación de Accidentes en la Aviación Civil (Jiaac) negaron hacer ningún comentario respecto de la denuncia de un cuarto pasajero y su posible intervención en la caída del avión porque las causas sólo podrán determinarse una vez concluido el análisis de los restos del aparato, que todavía ni siquiera fueron removidos en su totalidad del lugar.

Pía Ronzano amplió: "Estuvimos más de dos días viendo una y otra vez esas imágenes, que tienen muy mala calidad. El monitoreo de las cámaras se hace de forma manual y me da la sensación de que todo el tiempo evita mostrar el avión completo. No se ve cuando carga combustible. Después de que suben primero Emanuel Vega (el copiloto), mi hermano y Aristi, el avión es chequeado y posteriormente se ve que una cuarta persona se acerca a la puerta por delante del avión y llega hasta abajo del ala. No sabemos si sube o baja, porque no se ve. Lo que no queda dudas es que se acerca el avión. Y no se sabe nada de quién es esa persona y por qué estaba allí", relató.

Cuando el diario La Nación le preguntó si abona la teoría del sabotaje, la hermana del piloto insistió: "No puedo decir que fue un atentado. Pero estoy segura de que no fue un accidente o una falla humana. En San Fernando le hicieron algo o le pusieron algo para que el avión cayera de golpe, luego de haber volado desde Lincoln sin problemas", dijo.