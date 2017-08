Imputan a diez empleados del Instituto Próvolo sospechados de complicidad

Una fiscalía de Mendoza imputará a diez personas que son ex trabajadores del plantel no religioso del Instituto Antonio Próvolo, sospechadas de haber sido cómplices de los reiterados abusos sexuales a niños hipoacúsicos por parte de dos sacerdotes, una monja y dos empleados de maestranza.

Tras la detención de Graciela Pascual, la apoderada legal del colegio católico para niños sordomudos, la fiscalía abrió ahora causas penales contra una decena de ex trabajadores del plantel no religioso. Entre los nuevos sospechosos se encuentran psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes y personal responsable de tareas no calificadas.

Todos serán citados en las próximas horas a la fiscalía de Luján-Maipú, donde se les notificará que están imputados, y se les precisará por cuáles delitos y en base a qué hechos. Luego dependerá del fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la investigación, si quedan presos o continúan en libertad.

La novedad dejó en claro que el encarcelamiento de Graciela Pascual, concretado el jueves último, es sólo el principio de una serie de acusaciones que van más allá de la actuación del personal religioso y de jardinería que permanecen tras las rejas desde que estalló el escándalo. La fiscalía ya formalizó el aboque, que es el paso judicial previo a la imputación, contra las 10 personas que están sospechadas de haber tenido conocimiento o de recibir denuncias sobre los abusos sexuales y no haber cumplido con la obligación legal de denunciarlo o, peor aún, de haber actuado para ocultarlo. La investigación había sido solicitada por los abogados de la ONG Xumek, que patrocina a un grupo de víctimas. En diálogo con Diario UNO, el letrado Sergio Salinas detalló: "Nosotros le habíamos ofrecido al fiscal elementos de prueba suficientes para que muchas más personas sean responsabilizadas por no haber hecho nada. Técnicamente hablando, por delitos de omisión. Para nosotros la principal responsable del personal no religioso era Graciela Pascual,; pero detrás de ella hay mucha más gente que denunciamos" .