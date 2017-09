Hallaron 800 mil pesos en una comisaría de La Plata: relevan a policías

Un total de 800.000 pesos de procedencia injustificada fueron encontrados en la caja fuerte de la seccional Primera de La Plata y, tras el hallazgo, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ordenó intervenir la dependencia y desafectar a siete policías, entre ellos al comisario, informaron fuentes de la cartera.

Esta investigación se desprende de la iniciada en abril de 2016, cuando se encontraron sobres con dinero —en total 153.700 pesos— en la Jefatura Departamental de La Plata, aunque en este caso el valor hallado quintuplica el anterior.

El operativo se desplegó el 1 de este mes, cuando el cuerpo de auditores de la cartera inspeccionó durante 12 horas esa seccional, con jurisdicción en el microcentro platense, y encontró 800.000 pesos en la caja fuerte y documentación de interés para la causa.

Cuando el titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, le preguntó al jefe de esa dependencia, Pablo Fernando Orgoñez, el origen de ese dinero, éste respondió que correspondería a las horas de policía adicional (Polad) que realizan los efectivos en edificios públicos y espectáculos deportivos.

No obstante, los voceros informaron que cuando se convocó a los 25 efectivos que figuraban en un listado cobrando las horas Polad, sólo concurrieron 15, de los cuales sólo dos pudieron justificar el cobro de ese sueldo extra.

Ante esa situación, el ministro Ritondo resolvió intervenir la comisaría, desafectar a su jefe, Orgoñez; al oficial inspector Hugo Javier Diaz y al oficial principal Diego Ismael Martínez, y designar al frente al comisario inspector Javier Martínez.

En este marco, también fueron desafectados el subcomisario Cristian Alejandro Maciel, de la Dirección Infantería; el oficial inspector Sebastian David Cornea, del Taller Departamental de San Martin; la teniente Maria Verónica Conte, de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, y el oficial Cristian Arnaldo Ojeda, de la Unidad Policial de Prevención Local La Plata.

En tanto, el ministro evaluaba aplicar sanciones a los 10 efectivos que no cumplieron con la orden de presentarse a brindar explicaciones.

Los informantes recordaron que tiempo atrás, en la misma dependencia y por diversas irregularidades, fueron desplazados de la fuerza el ex policía Patricio Masana, detenido por el asalto a la familia del intendente platense Julio Garro; el ex titular de la seccional Marcelo Cifuentes; su segundo, Carlos Arias. y un administrador apellidado Suárez Perri,

"Comenzamos a investigar esto después de que Masana terminara preso. Parte de la prueba que secuestramos en el country donde vivía fueron trescientas planillas de Polad de la comisaría primera. Empezamos a investigar y se desafectó al titular de la dependencia, al segundo jefe y a quien administraba esas horas, y los tres fueron luego exonerados", relató Berra a Télam.

Según el auditor, luego surgieron otras denuncias y este año detectaron que "las nuevas autoridades de la primera seguían generando maniobras con las Polad", por lo que se realizó la inspección en la que se encontraron ahora los 800.000 pesos.

"Nos dijeron que era dinero que faltaba pagar de horas Polad para custodiar edificios públicos y comercios. En la lista de los efectivos a los que supuestamente se les adeudaba este dinero figuraban muchos. Entonces, llamamos a los veinticinco a los que en teoría más se les debía, para que nos dieran explicaciones y encontramos varias irregularidades", aseveró Berra.

El funcionario especificó que de los policías que acudieron "ninguno reconoció su firma en las planillas de libros de cobro, muchos contaron que hacía meses que no hacían horas Polad, había DNI de personas que no existen y legajos de personas que no son policías".

"Incluso -enfatizó- había efectivos que hacía años que no hacían Polad pero creían que estaban cobrando lo adeudado del año pasado".

Berra afirmó que de esos 800.000 pesos secuestrados sólo unos 200.000 pertenecían a le caja chica o estaban destinados a efectivos que sí debían cobrar.

"La Justicia está haciendo peritajes con expertos de la Suprema Corte para analizar libros y determinar el cien por cien de lo que en realidad ocurrió a lo largo de estos meses, ya que nosotros vimos un pequeña porción", expuso.

El titular de Asuntos Internos reconoció que se investiga si es dinero proveniente de la recaudación ilegal y evaluó que "esto puede estar relacionado con la denominada 'causa de los sobres' porque puede haber sido recaudación que iba para la Departamental de La Plata".

De hecho, la investigación de este caso, al igual que la iniciada tras el hallazgo en la Jefatura Departamental La Plata, está a cargo del fiscal platense Marcelo Martini, y del juez de Garantías de ese distrito, Guillermo Atencio.