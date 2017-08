Golpearon y amenazaron de muerte a una presidenta comunal a punta de pistola

Un violento episodio se registró este mediodía en la localidad de Loma Alta, un pequeño pueblo a 140 kilómetros de Rosario, en la que dos personas ingresaron a la sede comunal y con un arma de fuego amenazaron a la presidenta comunal y golpearon salvajemente al tesorero.

El incidente se produjo hoy, cuando padre e hijo, indignados por que les había llegado una intimación por una deuda, atacaron a la máxima autoridad comunal, Natalia Alderete, bajo amenaza de muerte.

Loma Alta, que tiene una población aproximada de 250 personas, es un pueblo que está ubicado a 12 kilómetros de Gálvez y pertenece al Departamento San Jerónimo.

"Estábamos con la secretaria ya cerrando y llegan dos personas preguntando por mí. La secretaria le dice que yo estaba y cuando le iba a decir que iba a avisarme entraron a los empujones, a los portazos, me agarraron del cuello y me llevaron arrastrando contra una pared", comenzó relatando la presidenta, quien asumió en las últimas elecciones.

Todo se volvió más temible cuando el mayor de ambos sacó un arma de fuego. "Primero me apuntó en el pecho y me decía que me quedara piola, que no joda más porque la iba a pasar muy mal. Después, me vuelve a apuntar pero en la cabeza y me dice 'te estoy diciendo en serio no boludeo', yo no sabía que decirle porque no entendía cual era el problema", indicó.

Para la jefa comunal, el conflicto podría deberse a una intimación que enviaron desde la comuna por una deuda de hace varios años por la tasa tasa rural.

"En ese momento no asimilé el motivo del susto que tenía, incluso me puso a forcejear cuando me estaba ahorcando. Cuando me puso la pistola en la cabeza pensé que no salía de esa porque le sacó el seguro al arma. Por un lado, dentro de lo que pasó, estoy respirando y la puedo contar", agregó en diálogo con InfoMaciel.

En medio de la situación, la secretaria, embarazada de seis meses, salió a la vereda para pedir auxilio, pero nadie acudió al lugar. En ese momento, cuando los hombres se retiraban de la sede comunal, llegó el tesorero, a quien agarraron a golpes de puño sin mediar palabra y también fue amenazado con el arma.

La denuncia fue radicada y ambas personas, mayores de edad, están detenidas. "Tengo que dar Gracias a Dios que lo puedo contar porque me asusté mucho. Me atendieron muy bien en la seccional de Gálvez y me dejaron más tranquila. Espero que esto no queda en la nada y que el responsable se haga cargo como tiene que ser", finalizó.