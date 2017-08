Golpean y amenazan de muerte a un fiscal

El fiscal platense Fernando Cartasegna, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Delitos conexos con Trata de Personas y Pedofilia, denunció que fue amenazado de muerte y golpeado por dos hombres y una mujer, en la calle y cuando se dirigía a su trabajo.

El propio funcionario judicial confirmó que anoche continuaba "muy dolorido" por los fuertes golpes que le aplicaron los agresores "cuando salía de una comisaría de La Plata" y se dirigía a cumplir con sus tareas el sábado último. "Eran dos hombres y una mujer, primero me llamaron por mi nombre y ahí mismo me empezaron pegar, me insultaban y me decían «a vos te va a pasar lo mismo que a Nisman»", señaló Cartasegna, notoriamente compungido y sorprendido por la situación que le tocó vivir.

Según su relato, "la mujer hacía de campana", y mientras le pegaban lo insultaron y le dijeron que lo que él ganaba "ellos lo hacían en un día". También se refirieron a sus hijos, y lo trataron de "gato" y que no se "metiera en sus cosas".

"La verdad es que no quería dar trascendencia al tema, pero debido a que resulté muy lesionado, con diversas heridas, traumatismos y fui internado en un hospital local, es que ahora estoy haciendo declaraciones, pero mi colega, la fiscal Ana Medina, es la encargada de las investigaciones de este caso", expreso Cartasegna.

Según se pudo reconstruir, el fiscal primero sufrió una panfleteada en su domicilio, donde había varios papeles, y en ausencia de su morador arrojaron hojas impresas con la leyenda: "Te va a pasar lo mismo que a Nisman" o "Conozca al próximo Nisman".

El fiscal dijo que su perra habría mordido a quienes tiraron los panfletos, de acuerdo al relato de algunos vecinos. El ataque a Cartasegna ocurrió en la vía pública cuando se dirigía hacia su trabajo dado que estaba de turno en la UFI 4, situada en la calle 7 y 56, en pleno centro platense. "No sé de dónde viene todo esto. Tengo varios casos, como por el ejemplo el caso Provolo (de los curas violadores), el de fiestas clandestinas, no sé", afirmó Cartasegna.

Los fiscales del Departamento Judicial La Plata repudiaron anoche el ataque sufrido por su colega y destacaron que "estos actos violentos hablan de la eficacia de nuestra tarea". "Reafirmamos nuestro público compromiso de continuar desarrollando nuestro trabajo contra la delincuencia", dijeron los fiscales .