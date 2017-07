Fue convocado a la selección, se lo contó a su abuela y su reacción emocionó a todos

El juvenil Valentín Nogueira fue convocado a una preselección Sub 15 de Argentina y tuvo la idea de grabar el momento en el que se lo contaba a su abuela, que con su reacción emocionó a todos. El pibe de Chacarita compartió el video en las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

"Me llenás el alma. Feliz de darte esta noticia a vos, nunca me sueltes", escribió Nogueira en su cuenta de Twitter junto al video que pronto se propagó. En sus primeras 15 horas en la red social sumó más de 6.500 me gusta y más de 780 retuits.

Embed Emocionante como Valentín Nogueira, de la 8va de #Chacarita, le contaba a su abuela que lo había pre seleccionado para la SUB 15 Argentina pic.twitter.com/PPoNILsJj2 — Ariel Favero (@ariel_favero) 7 de julio de 2017

La emoción de la abuela luego de sospechar que se venían malas noticias con su nieto se volvió viral y ya marcó el nombre del pibe Nogueira, que deberá presentarse este lunes a la convocatoria junto Federico Sosa y Yair González, compañeros de Chacarita.