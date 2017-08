Femicidio en Humahuaca: sospechan de la ex pareja

Los médicos forenses de Jujuy determinaron que una mujer de 27 años fue asesinada como consecuencia de una feroz golpiza y se sospecha que el autor del crimen es su ex pareja, quien había declarado a las autoridades médicas que se había suicidado.

La víctima fue identificada como Teresa Gladys Condorí, madre de dos hijos, que murió el pasado domingo en una casa del barrio 2 Abril de la ciudad de Humahuaca, a unos 120 kilómetros al norte de la capital jujeña, cuando junto a la familia de su ex pareja estaban celebrando el ritual de la Pachamama.

Según lo expresado por las personas que estaba en la vivienda con ella, la mujer fue encontrada muerta en una de las habitaciones y fue trasladada de urgencia al hospital "General Belgrano" en un remis.

Pero la familia directa de la joven dudó de la versión y el fiscal de Humahuaca Diego Cussel ordenó que el cuerpo fuera trasladado a San Salvador de Jujuy para realizar la autopsia correspondiente.

El resultado del estudio de los médicos de la morgue del Poder Judicial determinó que la mujer tenía el bazo y el hígado destruidos por los golpes y varios hematomas en todo el cuerpo, algunos recientes y otros más antiguos.

Gladys Teresa Condorí era madre de dos niños, de 7 y 4 años, y según el relato de Marisa Ayarde, una amiga, sufría violencia de género desde hacía mucho tiempo y por eso había decidido separarse de su pareja.

La víctima era oriunda del paraje de Cianzo, ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad humahuaqueña y luego de ser velada en el predio de la comuna municipal, donde cumplía funciones laborales en la Dirección de Medio Ambiente, fue trasladada al cementerio de su pueblo.

Todas las investigaciones policiales y judiciales apuntan a su ex pareja, que fue quien la trasladó en remis al hospital, según el testimonio de médicos de guardia, aunque aún no se había ordenado su detención. En Argentina, según estadísticas recientes, se comete un femicidio cada 34 horas, lo que dio en el pasado 2016 un total de 254 asesinatos de mujeres. Casi todos, a manos de sus parejas o ex parejas, como parece ser el nuevo caso registrado en Humahuaca.