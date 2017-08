Felipe Solá: "Hay que debatir el aborto con una mirada social"

El precandidato a diputado nacional de 1País, Felipe Solá, se pronunció ayer a favor de discutir la despenalización del aborto en el Congreso, aunque consideró que ese debate "debe tener una mirada social", porque "hay muchas mujeres que mueren por un aborto de bajo costo".

"Pienso que la mujer embarazada no es dueña de su cuerpo, hay otro ser adentro. Pero al mismo tiempo, la mirada sobre la cuestión no debe ser filosófica ni religiosa sino social. La mirada social es cuántas mujeres se mueren por el aborto de bajo costo o hecho por malos profesionales, cuántas mujeres tratan de abortar ellas mismas y se mueren, es un problema social", declaró Solá a FM FutuRock.

Al ser consultado sobre las afirmaciones del candidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, según quien "Ni una menos es también si hay una beba adentro... ni una menos, porque también la están matando, por eso estoy en contra del aborto", el diputado del Frente Renovador opinó que el ex ministro de Educación "trata de moderar las cosas que piensa y se enreda. Entonces mezcló cosas que no tienen nada que ver". Según Solá, Bullrich "debería decir exactamente lo que le dicen sus asesores publicitarios como hacen algunos candidatos, pero que no agregue nada de cuestiones que él piensa porque no le sale bien" y afirmó que "si quiere decir que está en contra del aborto que lo diga, pero que no lo mezcle con «Ni Una Menos» porque es un tema más vasto todavía que hace al maltrato y al femicidio".

Para el diputado del Frente Renovador, se trata de "un problema de género grave y que se quiere instalar como una nueva cultura en relación al trato con el otro género, en especial con las mujeres".Sin embargo, Solá sostuvo que "en todos los casos en que el juez verifique la situación, el juez debe despenalizar" y consideró que "para darle herramientas al juez hay que hacer otra ley porque si no dejaríamos todo de una manera absolutamente abierta. Si entramos por la cuestión social se puede llegar a una ley distinta", opinó.

Si bien admitió que se trata de un tema que el Frente Renovador aún no debatió internamente, Solá dijo que está "dispuesto" a sentarse a debatirlo, por ejemplo, con su colega Margarita Stolbizer, que está a favor de la despenalización y que firmó la campaña a favor de la iniciativa que hace varios años que está en el Congreso y que genera divisiones en la mayoría de los bloques parlamentarios.

Por otra parte, Solá sostuvo que "hay muchos votantes que votaron a (Mauricio) Macri en el balotaje pero están desencantados con el gobierno", al advertir que por eso "hay una táctica de Cambiemos de ataque al massismo como si estuviera disputando votos con nosotros".