Fantino desafió a un periodista que insultó a su madre: "Yo lo arreglo de otra manera"

Alejandro Fantino recordó un mensaje que su colega Hernán Brienza le había escrito a través de Facebook y reveló lo que hará cuando se cruce al periodista "K", por haber insultado a su madre. "Me podés decir macrista, menemista, cualquier cosa, lo que quieras. Pero Brienza a mí me insultó a mi madre en una carta pública, yo lo arreglo de otra manera", expresó en su programa "Animales Sueltos, de América TV.

"Cuando me lo encuentre en algún lado seguramente chocarán las espadas y ahí tendrá los cueros bien puestos para decírmelo en la cara lo que piensa de mi madre", agregó enfadado el periodista y conductor televisivo. "Cuando te insultan a tu mamá, te insultan a tu mamá, acá en Argentina es así. No se litiga en un juzgado porque insultan a la madre", expresó con dureza.

El escrito en cuestión fue publicado a fines del año pasado. "Yo defendí un gobierno que encontró al país descuartizado y dejó un país de pie. Hace un año que estoy censurado en todos los medios. Incluso, me desprecian los medios K porque dicen que estoy 'muy quemado'. Estos hijos de p... los Lanata, los Leuco, los Majul, los Fantino y tantos otros operaron a favor de un gobierno de m... que encontró un país en pie y en un año lo puso de rodillas", reza la carta de Brienza.

Ante estas duras palabras, Brienza salió al aire en comunicación telefónica con Pamela a la tarde y le contestó: "Me parece que Fantino se ha portado mal conmigo en términos personales. Habló muy mal de mí sin darme derecho a réplica sobre algo que escribí hace mucho. Le mandé un mensaje de texto para ver si quería que dijese algo y no me contestó".

"Me refiero a que hace dos meses me llamó un productor para hacer una operación política contra mí y yo me negué. El teléfono lo tenían siempre para poder hacer mi descargo. Fantino hizo una mesa con cuatro tipos denostándome y no me dio derecho a réplica. Vos (a Pamela David) siempre me das derecho a réplica".

Además, negó haber insultado a la madre de Fantino: "No conozco a la madre, me parece que hay un poco de teatro en la reacción. Me han dicho 20 mil cosas y no hice tanto escándalo. Y todo esto con un periodista que está hace un año y medio sin trabajo... Tirarle todo esto en medio de la campaña me parece que no se hace. Cuando uno dice hijo de p... no se refiere a la madre. Con esa especie de show estás hablando de otra cosa, no me voy a prender al show porque no me gusta meterme en este tipo de cosas. A la mamá de Fantino no la conozco y no estoy enojado con Fantino".