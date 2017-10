Exigen la renuncia del director de Radio Nacional de Córdoba

El Sindicato de Prensa Rosario, como parte de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, exige la renuncia del director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, quien ayer llamó al aire a la periodista Fabiana Bringas para cuestionarla por una nota que había salido al aire poco antes.

Bringas acababa de culminar una entrevista con la madre del dirigente mapuche Facundo Jones Huala, detenido en Esquel (Chubut), cuando recibió el llamado del director Lucero quien le reprochó al aire la nota "vergonzoza" que había escuchado, la cual —según su consideración— estaba "dentro de lo que se llama ‘periodismo militante'".

Para el Sindicato de Prensa, el director de la Radio Pública cordobesa ejerció abuso de autoridad al "reprender" públicamente a una periodista por ejercer su derecho a la libre expresión. Asimismo, el gremio rosarino solicita garantías para la continuidad laboral de la trabajadora.

"El funcionario, en nombre de la democracia, no sólo estigmatiza como ‘periodismo militante' el trabajo de la colega sino que involuntariamente demuestra ser él un militante al servicio de un relato que no admite cuestionamiento como el accionar lamentable del gobierno frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y le ordena: «—Si no encuentra a la ministra, no saca a nadie»".

"¿Es este el periodismo pluralista y sin censura que prometía el actual gobierno al asumir?", se pregunta el gremio rosarino.

"El funcionario insulta no sólo a la periodista sino a la entrevistada por ser la madre de un procesado. ¿Es eso delito? ¿No merece ser escuchada? Evidentemente, lo que plantea este señor es dejar sin voz a los sectores que llevan adelante una lucha social", agregó.

"En las declaraciones que son más que elocuentes de autoritarismo militante del funcionario PRO —que se demuestra como un capataz de estancia de la década del '30— Orestes Lucero cita en su despacho a la compañera en lo que parece ser la antesala de un seguro despido".

"Ante la amenaza de despido de la compañera, en lo que es un flagrante acto de censura, la Mesa Nacional de Prensa declara el estado de alerta y se pone a disposición de lo que decida la asamblea de LRA 6 Radio Nacional Córdoba", advirtió el sindicato. "La permanencia de Lucero como director de la radio está reñida con el respeto por el pluralismo y la libertad de prensa que debe existir en los medios públicos", cuestionó.