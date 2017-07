"Estuve ocho horas aislado, detenido", afirmó Lanata tras su liberación

Tras estar ocho horas incomunicado, el periodista Jorge Lanata fue liberado y habló desde Venezuela, donde le habían prohibido la entrada a ese país esta tarde. "Llegamos, fuimos al mostrador de migraciones, y allí nos retiran los teléfonos y nos separaron", dijo el periodista de Canal 13.

Según reveló, cuando llegó se vio rodeado por unos "10 tipos" que, "en base a nada", lo "detuvieron".

De acuerdo a su testimonio, el periodista estuvo unas ocho horas detenido, sin pasaporte. "Nos dejaron incomunicados, incluso entre nosotros mismos. Nos tuvieron 8 horas aislados, detenidos", reveló.

Consultado sobre las explicaciones que le habían dado en Venezuela para detenerlo, dijo que no se podía dialogar. "Son autómatas", respondió. "Se negaban a decir que estábamos detenidos".

Paralelamente Lanata reconoció que hay otros periodistas y productores de su programa trabajando en Caracas para armar el programa del domingo, al tiempo que explicó que ahora esperaba encontrarse con el embajador argentino en Venezuela, Eduardo Porretti. "Nos había ofrecido la embajada, por seguridad", respondió.

Luego del incidente, el periodista saldrá de Venezuela, pero no regresará a la Argentina. se va a Panamá. "Voy a buscar otra manera de ingresar que no sea por Caracas. Quiero mostrar a los que se van. Decenas de miles saliendo hacia Colombia, buscando comida o buscando no volver", adelantó.

"Para dar una idea del país, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que nos había amenazado estaba de un lado; y del otro, la gente de la policía que nos pedía disculpas. De alguna manera son dos países distintos", aseguró.

Al final contó que una hora antes de que lo soltaran, vino una persona del Sebin para hablarle. Y contó que le dijo: "De arriba te mandan a decir que esto no es una colonia".