El impactante tatuaje que se hizo el exárbitro Pablo Lunati en toda la espalda

El exárbitro Pablo Lunati mostró en las redes sociales su nuevo tatuaje, con un impactante diseño que le cubre toda la espalda. Ya retirado de la actividad profesional y reconocido su fanatismo por River, se hizo un tatuaje muy similar al que tiene el delantero Sebastián Driussi.

Con un león gigante en la espalda y un escudo del club millonario, Lunati le hizo frente a las diversas críticas que le surgieron una vez publicada la imagen y el agradecimiento a su tatuador.

"Ya dije varias veces que hoy en día no adicionaría tanto tiempo, no porque no hayan hecho tiempo (nueve veces la camilla), sino por experiencia", escribió en respuesta a un seguidor lo acusaba de dirigir "distinto" a River por ser fanático.