El huracán Harvey provocó ya al menos 25 muertes en EEUU

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos degradó Harvey a depresión tropical, pero advirtió que las inundaciones continuarán en algunas partes del sureste de Texas y en el suroeste de Luisiana. Se prevé que Harvey produzca entre 100 y 200 milímetros más de lluvia a lo largo de la frontera de Texas con Luisiana.

Harvey provocó la muerte de dos personas en Orange, Texas, según el juez del condado, Stephen Carlton, por lo cual los decesos relacionados con la tormenta aumentaron a 25. Las autoridades de Houston dicen que están investigando otras 17 muertes para determinar si están vinculadas a la tormenta Harvey. Los forenses realizarán hoy las autopsias y darán luego el total actualizado de muertes. Se esperan hallar más cadáveres en casas y autos después de que las aguas comiencen a bajar.

La Fundación de Leonardo DiCaprio donó un millón de dólares al recién creado Fondo de Recuperación de Harvey de United Way, que destinará lo que recaude a los programas de asistencia y recuperación por varios años. También la actriz Sandra Bullock donará un millón de dólares, según informó la revista People. "Me alegra poder hacerlo. Todos tenemos que poner de nuestra parte", dijo Bullock, ganadora de un Oscar por "The Blind Side"

El donativo servirá para apoyar la ayuda prestada por la Cruz Roja en Textas. "Es un regalo increíble. Estamos muy agradecidos", dijo a "People" la vicepresidenta de comunicaciones de la central estadounidense de Cruz Roja, Elizabeth Penniman.

Más 48.700 viviendas han resultado afectadas por las inundaciones causadas por la tormenta.

El nivel del agua continúa aumentando en el canal Buffalo Bayou de Houston debido al desfogue de uno de los dos embalses que se encuentran en el oeste de la ciudad.

Un matrimonio que viajaba en su camioneta murió ahogada después de que un arroyo cercano se salió de su cauce por las lluvias de la tormenta Harvey y el agua los arrastró, informaron las autoridades.

La pareja había llamado al número de emergencias 911 para solicitar ayuda cuando se hizo un silencio, señaló el mayor Chad Norvell, del condado Fort Bend. Más tarde, cuando los agentes hallaron la camioneta, estaba totalmente sumergida.

Norvell identificó a la pareja como Donald Rogers, de 65 años, y Rochelle Rogers, de 58. Vivían en un área rural del condado al suroeste de Houston y se dirigían a la casa de un pariente en las cercanías.