El hermano de Santiago Maldonado pidió "que se asuma que fue desaparición forzada"

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, desaparecido desde el 1 de agosto en Chubut, volvió a criticar hoy el accionar del Gobierno en el caso y advirtió que "hasta que no asuma que es una desaparición forzada, no se avanzará" en la investigación.

Además, contó que ayer mantuvo un diálogo con la fiscal del caso, Silvina Ávila, quien le aseguró que "jueves o viernes" habrá "algún avance".

"Hace 20 días de la desaparición forzada de Santiago y seguimos dando vueltas como el día uno. Hasta que el Gobierno no asuma que es una desaparición forzada, no se avanzará", afirmó en declaraciones a radio Rivadavia. Sergio Maldonado sostuvo que "en vez de hacerse cargo y decir lo que pasó, responsabilizar a quien está involucrado, siguen tapando y dando vueltas con cosas que no tienen sentido".





"Hay días que uno se lo toma con más paciencia y otros, como hoy, con mucha bronca, porque siente que le están tomando el pelo", añadió. Consultado sobre las distintas versiones que han circulado desde la desaparición de su hermano, en medio del desalojo de una protesta mapuche en Chubut, por parte de la Gendarmería Nacional, dijo que sabían "que iba a pasar" y sostuvo que es "algo perverso, una tomada de pelo".

"Esto no es algo serio, todos los días es algo distinto para ensuciar a la víctima, con cosas que no tienen fundamento. No quieren asumir que la gente que participó en la represión es la que está involucrada", advirtió.