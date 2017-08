El futbolista "Rafa" Márquez, acusado por EEUU de lavar dinero de un narco

El futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante "Julión" Alvarez fueron ligados ayer por Estados Unidos al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, relacionado con Raúl Flores Hernández.

Flores Hernández es un traficante de drogas mexicano y está ligado a los cárteles Nueva Generación y Sinaloa (del "Chapo" Guzmán), de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro.

Rafael Márquez y Alvarez "tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado para él y su DTO (Organización de Tráfico de Drogas) y mantenían activos en su nombre", afirmó.

"Ambos hombres tienen largas relaciones con Flores Hernández, y han servido como testaferros para él y su organización dedicada al narcotráfico y han tenido activos a su nombre", señaló el Tesoro.

Agregó que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández.

Además de los individuos, fueron sancionados 43 negocios con vínculos con Flores Hernández, entre ellos el club de fútbol Morumbi, con sede en Guadalajara, y un casino de esa misma ciudad del occidente mexicano.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que también están involucrados Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafael Márquez, publicó el portal del diario mexicano El Financiero. En total, el Departamento señaló a 21 mexicanos y 43 entidades por brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de Flores Hernández y su organización.

El departamento indicó que ocho de ellos son miembros de la familia de Flores Hernández. Se trata de María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Flores Flores, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez.

El resto son Fernando Gustavo lvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas dentro de la red de Flores. También hizo mención de Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de "Rafa" Márquez.

Entre las 43 entidades está un club del futbol mexicano Morumbí, el Gran Casino de Guadalajara, Camelias Bar, y la productora musical Noryban Producciones.

Todos los bienes de aquellos designados que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses "quedan congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos".

Además, a los señalados se les aplicarán sanciones, de acuerdo con la ley Kingpin, que van desde las civiles de una multa de hasta 1.4 millón de dólares a penas criminales más severas.

Las penas a funcionarios corporativos pueden llegar hasta 30 años de prisión y multas hasta de cinco millones de dólares. Para las organizaciones pueden llegar a diez millones de dólares.

"Otras personas podrían enfrentar hasta diez años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones criminales de la ley Kingpin".

Las autoridades estadounidenses trabajaron en conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

"Julón" Alvarez, con su Norteño Banda, ha sido nominado al Latin Grammy en varias ocasiones y ha ganado premios como el Billboard y el Latin Billboard. Su más reciente álbum, "Ni santo ni diablo", salió a la venta en mayo.

Una extensa trayectoria

El "Rafa" Márquez, de 38 años, es el capitán de la selección mexicana y ha tenido una destacada carrera con clubes como Barcelona, Mónaco y Red Bulls de Nueva York. Actualmente juega en Atlas de Guadalajara, de la primera división mexicana, el mismo equipo donde comenzó su carrera profesional en 1996.

El zaguero y mediocampista jugó en cuatro mundiales con el "Tri", el más reciente en 2014 en Brasil, además de disputar otros torneos importantes como la Copa Confederaciones, Copa América y Copa de Oro.

Su representante Enrique Nieto no contestó de inmediato las llamadas de The Associated Press.

Flores Hernández supuestamente operaba independientemente desde Guadalajara, aunque tenía alianzas con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, según el Tesoro.

La fiscalía mexicana también confiscó bienes relacionados con sus negocios, entre ellos el Grand Casino cerca de Guadalajara.

"Raúl Flores Hernández se ha desempeñado durante décadas debido a sus antiguas relaciones con los carteles de la droga, y su uso de testaferros para ocultar sus inversiones producto del dinero ilícito del narcotráfico", señaló el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, John E. Smith.