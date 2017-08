El estremecedor relato de la madre de la chica argentina asesinada en México

Cinthia Vanesa González fue hallada sin vida en su casa en Playa del Carmen, México, y las primeras pistas apuntan a un hombre al que González y su pareja, Francisco Cavelli, habían alojado en los últimos días.

Mientras las autoridades forenses mexicanas realizan la autopsia del cuerpo para determinar cómo murió la joven de 28 años, la madre de González habló con los medios y aseguró: "Tenía el presentimiento de que mi hija estaba muerta".

En diálogo con el canal Crónica, la mujer conocida como 'Pili' confirmó que su hija vive desde hace un año en Playa del Carmen, donde convivía con su novio. "El lunes hablé con ella, pero ayer le mandé mensajes y no contestó", agregó la mujer, que además reveló: "Tenía el presentimiento de que mi hija estaba muerta".

'Pili' también contó que González y Cavelli "trabajaban en el mismo hotel", y aseguró que no desconfía de la pareja de Cinthia: "El novio de mi hija está demorado, pero yo estoy segura de que él no la mató, es otra persona. Yo pienso que Fran sabe quién la mató, y si está encerrado no va a poder dar el identikit".

Por último, la madre contó que los investigadores mexicanos le dijeron que "la estrangularon y le dieron un golpe en la cabeza", y pidió que "agarren al delincuente que la mató".