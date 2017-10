"El cigarrillo electrónico es un 95 por ciento menos dañino que el tabaco"

El cigarrillo electrónico, eje de una polémica científica desde hace meses en diversas partes del mundo, "es un 95 por ciento menos dañino que el tabaco" y le da al fumador "la posibilidad de tener la sustancia que genera adicción y no las otras que son dañinas para la salud".

Así lo señaló en la Argentina el médico colombiano Jorge Dib Mor Dale, especialista en Cardiología de la Escuela de Medicina de su país.

"No defiendo el cigarrillo electrónico sino que hago campaña para que la gente deje de fumar", señaló el especialista.

El experto considera que "el cigarrillo electrónico es una buena herramienta para que las personas dejen de hacerlo".

"Ofrece la posibilidad de tener la sustancia que genera adicción y no las otras que son dañinas para la salud de las personas", resaltó.

Sobre las críticas que recibió el dispositivo electrónico, por los efectos en quienes lo consumen, Mor Dale explicó que "si está bien hecho, bien manufacturado, es mucho menos dañino para la salud que el tabaco".

"No lo digo yo, lo acaba de decir el Colegio Real de Medicina de Gran Bretaña. También el Ministerio de Salud de Inglaterra coincide en que es un 95 por ciento menos dañino que el tabaco", precisó.

En ese sentido, el especialista detalló que, además, "hay investigaciones científicas que sostienen que no hay riesgo en consumirlo en espacios cerrados". "Es decir que las personas cercanas no están expuestas a daños", según afirmó.

Sobre la polémica que se generó en los Estados Unidos por su uso y las restricciones en su venta, Mor Dale señaló que "hay mucha desinformación en la gente".

"Los Estados Unidos es el principal mercado para el cigarrillo electrónico y se inundó de productos sin control de calidad en el líquido que genera el vapor. Acabo de estar en el Foro Global de Nicotina y Tabaco, en Nueva York, y se apoyó el uso de estos dispositivos como sustitutos de los cigarrillos convencionales por su notable reducción del daño", puntualizó.

Jorge Dib Mor Dale se desempeña como director del Departamento de Cardiología no Intervencionista de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es autor de múltiples publicaciones médicas en diferentes revistas de cardiología como American Journal of Cardiology, y Journal of the Canadian Cardiovascular Society, entre otras.

Fue distinguido en 1995 con el Premio Guillermo Lara Hernández, en el Congreso Suramericano de Cardiología, y ha sido congresista en múltiples simposios y cursos internacionales en Miami, Washington, París, Londres, Sao Paulo, Buenos Aires, Dinamarca y Japón, entre otros.

También es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y miembro de la Sociedad Europea de Cardiología, entre otros antecedentes.