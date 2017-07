"El avión se fue del país o fallaron demasiado los controles antes de salir"

Pilotos comerciales y especialistas en aeronáutica coinciden en señalar que el avión desaparecido en el delta del río Paraná el lunes último "se fue del país" o, en caso de haberse precipitado a tierra en su regreso al aeropuerto bonaerense de San Fernando, "fallaron demasiados controles antes de que despegara".Según indicaron los especialistas, no sólo se habría descompuesto el transpondedor -localizador de la aeronave- del bimotor Mitsubishi sino que además falló el sistema de comunicación al momento en el que le indicaron volver al aeropuerto y tampoco funcionó la baliza de emergencia que se activa en caso de una colisión."Estamos hablando de un avión que, pese a estar habilitado para volar, no funcionaba su transponder, no hizo un pedido de emergencia, dejó de comunicarse y, si se hubiera caído, tampoco funcionó la baliza que emite su ubicación desde el lugar del impacto. Hay dos opciones: o se fue del país o fallaron demasiados controles antes de que despegara", dijo José Indaco, piloto comercial con más de 2.500 horas de vuelo y casi 30 años de experiencia.Para Indaco, el comandante de la aeronave "debió haber regresado inmediatamente al Aeropuerto de San Fernando cuando le informaron que no funcionaba el transpondedor" ya que "tiene prohibido volar si no pueden localizarlo desde la torre de control".Respecto de la posibilidad de que el avión haya caído en ese momento, el experto no la descartó, pero señaló el hecho de que otro avión lo haya visto volar en el radial 010-020 -en dirección a Uruguay- y a unos 2.000 pies por sobre la ubicación que le habían ordenado, después de que se cortó la comunicación.Aunque había un avión de GOL que volaba desde Brasil en esa zona "es extremadamente difícil que el piloto del otro avión se haya equivocado. ¿Cómo va a confundir un avión de línea con un bimotor de pocas plazas?", se preguntó Héctor Piro, piloto comercial y conductor del programa "Volando x TV" desde 1993."Es muy torpe pensar que una nave de esta categoría no tenga la baliza de ubicación de emergencia (algo obligatorio). Además volaba en un espacio controlado por la terminal de Aeroparque y Ezeiza. Resulta casi imposible pensar que no puedan encontrarlo si se cayó cuando regresaba al aeropuerto", analizó Piro.El último diálogo del piloto con la torre de control—P: Aeroparque, Mike Charly Víctor.

—A: Mike Charly Víctor, buenas tardes.

—P: (...) respondiendo 1645.

—A: Recibido, manteniendo 1.500 pies, la proa Ezeiza 19.

—P: Con un mil quinientos pies, proa Ezeiza 19.

—A: Charly Víctor pulsen aiden que no sale.

—P: Sí, pulsamos aiden.

—A: Charly Víctor, no salen. ¿A cuánto están del borde de San Fernando?

—P: A 7,5 millas de San Fernando.

—A: Pueden continuar el ascenso para dos mil pies y pulsen 1645 que siguen sin aparecer.

—P: ...

—A: ¿Mike Charly Víctor?

—P: (audio inentendible).

—A: Siguen sin aparecer señor en pantalla.

—P: ...

—A: Si no les voy a tener que pedir que procedan a vanar para posterior San Fernando porque no aparecen en pantalla.

—P: No puede pasar otro número.

—A: El Mike Charly Víctor siguen sin aparecer, les voy a pedir que vuelvan a vanar para posterior y San Fernando y chequeen.

—P: Hasta que recién llegamos a San Fernando estaba marcando el responder.

—A: Sí, pero no aparecen en pantalla.

—P: Bueno (...).

—A: Mike Charly Víctor, presente la proa de vanar posterior San Fernando y manteniendo dos mil pies.

—P: ...

—A: Charly Víctor, Aeroparque... Informe Charly Víctor...