El arzobispo de La Plata dice que él habría mandado a un cura a casar a Messi en la fiesta

vivan los novios. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se casaron sólo por civil durante la fiesta celebrada en Rosario.

El arzobispo de la ciudad bonaerense de La Plata, monseñor Héctor Aguer, aseguró que hubiera hecho una "excepción" para casar al astro futbolístico de Barcelona y la selección argentina Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el Complejo del Casino City Center Rosario, luego de que el Arzobispado de esta ciudad se negara a celebrar la ceremonia religiosa en el lugar donde se hizo la fiesta el 30 de junio, informaron ayer fuentes eclesiásticas.

"¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera enviado a un sacerdote que hiciera el rito matrimonial en la fiesta. Esto no es lo normal, no es lo que se debe hacer, pero pueden concederse excepciones; el bien de las personas puede privilegiarse a ciertos reglamentos, a ciertas costumbres. Para eso están las dispensas", aseguró Aguer, según publicó la Agencia Informativa Católica Argentina (Aica).

El delantero de la selección argentina y su esposa se casaron por civil el viernes 30 de junio en Rosario en una multitudinaria fiesta en el Casino City Center, pero no pudieron celebrar el matrimonio religioso porque el Arzobispado de esta ciudad no autorizó que un representante de la Iglesia oficiara una ceremonia fuera del ámbito religioso.

Messi y Roccuzzo habían decidido no asistir a la Catedral para la ceremonia religiosa por cuestiones de seguridad, según familiares. "Me atrevo a decir esto porque a veces nosotros, los curas, los obispos, ponemos muchas trabas, burocratizamos excesivamente el acceso al sacramento del matrimonio", aseveró el arzobispo bonaerense. Aguer señaló que debería haberse tratado "el caso especial de un personaje como Messi" y destacó que los novios habían mostrado la "inquietud" de casarse por Iglesia, "ya que son cristianos".

"A pesar de las obligaciones del gran futbolista, alguien podía haberse interesado en verlos, y explicarles qué significa el matrimonio cristiano. Ellos están bautizados, son católicos y recibir un nuevo sacramento de la Iglesia para ellos podía ser un paso espiritual importante, una ocasión para confesarse, recibir la absolución, recibir también la comunión", alegó. "Creo que ellos han querido hacer definitiva esa unión, sólo que la libreta colorada (del Registro Civil) hoy no dice mucho, no sirve en realidad porque el matrimonio civil, como se sabe, se ha convertido en un contrato provisorio y no es más un matrimonio como debe ser según el orden natural; mucho menos según la tradición cristiana", expresó Aguer y manifestó su "alegría" por la pareja.

En tanto, el arzobispo se mostró esperanzado de que Messi y Antonela puedan contraer matrimonio religioso en el futuro.

"Espero que ellos encuentren, no sé si en Barcelona o en dónde, una capillita escondida donde vayan y hagan ese «trámite», que es un paso espiritual y una bendición para su familia", concluyó.