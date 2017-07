El accidente, la principal hipótesis sobre el avión desaparecido en el delta

La hipótesis principal sobre el avión que desapareció hace una semana con tres personas a bordo tras partir del aeródromo de la localidad bonaerense de San Fernando es que sufrió "algún accidente", pero no es la única que se analiza, dijo ayer Juan Pedro Irigoin, jefe de la Anac.

El funcionario a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil informó ayer que continúa por tierra, aire y agua la búsqueda del avión Mitsubishi matrícula LV MCV, e indicó que se incorporaron drones al operativo.

"La principal hipótesis es que hubo algún accidente, pero no es la única. Hasta poder conseguir pruebas de que esto ocurrió, es un avión que está perdido, que seguimos buscando dentro del servicio de búsqueda y salvamento", sostuvo.

En declaraciones a radio La Red, Irigoin enfatizó que la Anac debe investigar la "teoría del accidente", mientras que "las otras hipótesis son de la investigación judicial".

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el piloto haya apagado los sistemas de comunicación para desviar el curso de aeronavegación, el jefe de la Anac respondió: "No hay indicios de que haya cambiado la dirección, ellos estaban cumpliendo el plan de vuelo hasta que perdió contacto con la torre de control".

"La búsqueda es muy difícil, y más difícil para encontrarlo es el agua. Tiene una baliza que se activa para localizarlo donde se encuentra al caer en tierra, es un elemento muy importante para poder encontrarlo rápidamente, que se llama ELT (Emergency Locator Transmitter), pero cuando cae en el agua y si eventualmente está sumergido no podemos recibir la señal", manifestó.

El funcionario aseguró que el último contacto fue el lunes pasado cuando el avión aparecía en "el radar primario" de la Anac y en el de Uruguay a "900 pies de altura, en la zona de Carmelo, del lado argentino aproximadamente".

"Ha habido motivo de investigaciones de cómo se activó el programa, pero desde que se activó hasta el día de hoy, el despliegue fue total y con un trabajo muy profesional", afirmó Irigoin, al rechazar las críticas al protocolo de búsqueda de la aeronave.

El jefe de la Anac, organismo a cargo de las operaciones, destacó que se sigue "trabajando en la zona con todos los elementos a disposición por tierra, agua y aire", y pese a las condiciones meteorológicas.

Aeronaves de la Anac, la Fuerza Aérea, la Armada, la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía Bonaerense y de la Fuerza Aérea Argentina y la Armada uruguaya participan del operativo de búsqueda.

El organismo también destacó que se sumaron a los rastrillajes aviones civiles y drones con cámaras multiespectrales para "una visualización más cercana de zonas inaccesibles". La aeronave perdida, perteneciente a la empresa agropecuaria Aibal S.A, estaba al mando de los pilotos Matías Ronzoni y Facundo Vega, y el único pasajero a bordo consignado en el reporte es Matías Aristi, hijo del dueño de una compañía agraria. Angie Barbero, esposa de Ronzoni, dijo ayer que "no me inclino por ninguna pista en particular" y que "intento estar enfocada en que en algún momento mi marido va a aparecer".