Ecuador rechaza dichos del embajador Luis Juez sobre sus habitantes

La Cancillería de Ecuador consideró ayer "inaceptable" la referencia del embajador argentino en Quito, Luis Juez, a ciertos hábitos de los ecuatorianos en torno a sus vestimentas, y advirtió que esas palabras "ofenden la dignidad del pueblo ecuatoriano y contradicen el respeto y la amistad que deben regir las relaciones" bilaterales.

El domingo, en Córdoba, Juez le dijo a la emisora Cadena 3: "Recién llegué. Me duché y me fui a cambiar la camisa porque van a decir soy un mugriento y adquirí hábitos ecuatorianos".

"La Cancillería del Ecuador encuentra inaceptable que un representante del más alto nivel de un Estado se refiera, una vez más, de manera ofensiva a los ciudadanos del país que le ha recibido con consideración y amistad y en donde su actividad debe estar guiada hacia el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y de cooperación, y no a agraviar reiteradamente a los ecuatorianos", remarcó el texto del gobierno de Lenín Moreno. El comunicado, incluido en la página del ministerio y la red Twitter, señala además que el embajador de Ecuador en Buenos Aires fue instruido a entregar similar nota de protesta ante la Cancillería argentina. Juez trató de explicar sus dichos, a partir de algunas costumbres de los ecuatorianos: "Una de las más conocidas es el Pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa. Me refería a eso, para no estar todo el día con el mismo atuendo pasé por casa a cambiarme", reseñó.

E insistió: "Para quienes no conocen la idiosincrasia, me refería a eso. Quien vive en Ecuador soy yo, no los cordobeses".

En 2004, el actual embajador, hincha fanático de Talleres, ya había protagonizado un episodio que ofendió a la comunidad boliviana, cuando dijo que Belgrano de Córdoba era "el mejor equipo de Bolivia". Después pidió disculpas.