Detienen a un matrimonio swinger por el crimen de una niñera embarazada

El matrimonio swinger en cuya casa de la localidad bonaerense de Glew fue asesinada el 3 de julio pasado Ayelén Roldán, una joven de 19 años embarazada, fue detenido ayer acusado de haber cometido el crimen, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Adrián Aníbal Torres, de 31 años, y Natalia Inés Cottone, de 30, quienes quedaron detenidos acusados de los delitos de "homicidio en concurso ideal con aborto", ya que la víctima cursaba un embarazo de seis meses.

Torres y Cottone fueron detenidos a pedido de la fiscal de la causa, María Laura Alfaro. La fiscal fundamentó la imputación en "un cúmulo de indicios", pero una de las evidencias que incrimina al matrimonio son los estudios de ADN realizados con los hisopados subungueales realizados a la víctima y a los sospechosos.

Según las pericias, debajo de las uñas de Ayelén, los peritos encontraron el perfil genético de la mujer del matrimonio, Cottone, y su marido, Torres, tenía debajo de sus uñas un perfil mezcla con ADN de la víctima y de su esposa.

"El matrimonio declaró que solían tener prácticas sexuales grupales y que con Ayelén habían tenido relaciones antes del crimen, pero no podemos descartar que esos perfiles de ADN estén debajo de las uñas porque hubo alguna pelea y la chica quiso defenderse", dijo uno de los investigadores.

Otra de las pruebas mencionadas por la fiscal Alfaro es la declaración de dos testigos que vieron salir de la casa al matrimonio entre la 1 y la 1.30, algo que contradijo la coartada que sostuvieron los sospechosos.

Torres y Cottone habían declarado que luego de tener sexo con Ayelén, aquel lunes 3 de julio la dejaron al cuidado de sus hijos y ellos salieron de su casa alrededor de las 20 y regresaron recién a las 5 de la madrugada siguiente, luego de haber tenido relaciones sexuales con un gomero en otro sitio, momento en el que hallaron muerta a Ayelén en el piso del living.

Además, Alfaro mencionó en su pedido de detención que "el cable homicida estaba oculto cuidadosa e intencionalmente en el cesto de basura", algo que no es propio de un ladrón o un homicida ocasional. La representante del Ministerio Público también descartó la pista del homicidio en ocasión de robo al no haber daños en puertas y ventanas e investigó a delincuentes conocidos del barrio y se hicieron allanamientos en ese sentido, pero no surgió nada que los vinculara a la causa.

Alfaro también investigó a la pareja de Ayelén, Ariel Hernán Vallet, a quien apuntó en su declaración la pareja swinger, pero ninguna evidencia científica ni testimonio lo incriminó en la causa. Ayelén Roldán, de 19 años, fue encontrada estrangulada a las 5 del martes 3 de julio último, dentro de una vivienda de la calle Fleming 3550, de Glew, en el sur del conurbano bonaerense.

La autopsia determinó que la chica murió "asfixiada por estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con un cable -se secuestraron algunos en la escena-, y que tenía lesiones en sus nudillos, lo de que indicaría un aparente intento de defensa.