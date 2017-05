Condenan a 26 años de cárcel a un hombre que le arrancó los ojos a su mujer

Un tribunal de Justicia de Chile condenó hoy a 26 años de cárcel a Mauricio Ortega, un hombre que agredió brutalmente a su pareja Nabila Rifo, arrancándole los ojos, en un caso que desde hace casi un año conmueve a la opinión pública del país.

El tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Coyhaique, en el extremo austral de Chile, sentenció a la pena de cárcel al hombre, tras establecerse en un fallo dividido que era culpable del ataque sufrido por su pareja, ocurrido tras una fiesta la noche del 14 de mayo de 2016.

"Me pegó en la cabeza con una piedra muy grande. Cuando me pega la primera vez, con el golpe me botó al pasto y después me pega tres veces más", relató durante el juicio la víctima del ataque. Tras los golpes, la mujer, de 29 años y madre de cuatro niños, perdió la conciencia y el hombre le arrancó los globos oculares, dejándola ciega.

nabila.jpg Nabila se volvió un símbolo contra el femicidio en Chile.

En su defensa, el agresor, un mecánico de 42 años y padre de dos de los hijos de su ahora expareja, declaró en el Tribunal que a la hora del ataque él dormía en un automóvil, versión que fue desestimada por los magistrados.

El juicio oral, que se prolongó por 23 días antes de emitirse la sentencia, fue seguido con expectación e indignación por la opinión pública. El hecho motivó a la presidenta Michelle Bachelet a enviar un proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso, por el que se busca elevar las sanciones en contra de quienes ejerzan violencia contra la mujer. Nabila Rifo, que fue visitada en su domicilio por Bachelet, se convirtió en Chile en el símbolo de la lucha contra el femicidio.