Cine nacional a 35 pesos hasta mañana

Las salas de cine de todo el país que exhiban películas nacionales lo harán hasta mañana con una entrada promocional de 35 pesos, según el programa organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) .

En el encuentro de presentación desarrollado en Cinemark, del barrio porteño de Palermo, participaron Ralph Haiek y Fernando Juan Lima, presidente y vicepresidente del Incaa, así como su gerente general, Juan García Aramburu, José Martínez Suárez, que está al frente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, así como Martín alvarez Morales, CEO de Cinemark, el director Juan Taratuto y la actriz Cecilia Dopazo.

"Creo que lo más importante, y en eso estamos todos de acuerdo, es que hay un montón de películas argentinas talentosas que tienen que encontrar su público. De alguna manera lo vimos este año con la plataforma audiovisual Play, que llega a todo el país y con la que en este año lanzamos estrenos donde por un precio muy bajo llegan novedades a todo el país donde de otra forma no llegarían, menos aún a un precio popular", señalo Ralph Haiek en diálogo con la prensa.

Según Haiek "teniendo en cuenta aquel mito de que la gente no ve cine argentino, pensamos que a veces el cine no está donde tiene que estar, y por eso no encuentra su público y Cine.ar terminaría con ese mito. Hace rato que tenemos 800 mil registrados en Cine.play y cada vez que pasamos una película o una serie y comprobamos las visualizaciones, llegamos a la conclusión de que el público existe pero lo más difícil es el tema de volver a que la gente lo vea más en salas, y entonces incluso por una cuestión geográfica, es que emprendemos esta semana a bajo precio".