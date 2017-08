Buscan a Johana, una chica de 23 años que desapareció hace 15 días

Una joven de 23 años, vista por última vez el 26 de julio en una estación de servicio de la ciudad bonaerense de La Plata, es intensamente buscada por la policía y perros rastreadores.

Se trata de Johana Ramallo, una joven de 23 años, delgada, de tez blanca y pelo negro sin flequillo, que al momento de su desaparición vestía un jean negro con blanco nevado, una campera marca Reebok y zapatillas blancas Nike.

Marta Ramallo, madre de la joven, reclamó que "necesito que salgan a buscar a mi hija porque cada 18 horas están asesinado chicas, y yo no quiero que mi hija sea una más". "Sé que Johana no se fue por su cuenta, alguien la tiene y no la está dejando volver", aseguró la mujer a la prensa y recordó que ese día su hija le dijo que volvería a cenar con ella y su hija de seis años.

La desaparición de la joven es investigada por la fiscal penal de La Plata, Bettina Lacki, quien días atrás dispuso una serie de allanamientos en la casa del ex novio de Johana y un amigo de la joven.

Johana fue vista por última vez en una estación de servicio situada en la calle 1 y 26 de la capital provincial y es buscada por la policía y perros rastreadores, entre estos Bruno, clave en la investigación por el crimen de Anahí Benítez, en la localidad bonaerense de Lavallol.

La policía informó que quienes puedan aportar datos deben contactarse con las líneas 145 o 911, o a los tel: 0221-156188006 / 0221-153040179.

