Bullrich negó que una rama opere aquí

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, descartó que haya alguna "ramificación" en nuestro país de la banda que cometió el millonario robo a Prosegur en Paraguay.

"Nosotros trabajamos en la triple frontera, nos pusimos a disposición (de las autoridades paraguayas) y, por supuesto, protegimos nuestra frontera con las fuerzas federales y de manera inmediata", afirmó la funcionaria durante la entrega de móviles para Gendarmería Nacional en Ezeiza.

Bullrich dijo que la semana pasada se reunieron con el "Senad (Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay)" y que en esa oportunidad les "advirtieron la presencia del Primer Comando Capital (PCC), un cartel brasileño de alta peligrosidad, en las cárceles paraguayas y su preocupación al respecto".

"Estamos trabajando junto con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y no hemos detectado en la Argentina ningún tipo de ramificación y estamos haciendo todo lo posible, y lo imposible, para que eso no pase. No queremos cárteles, no queremos ese nivel de violencia en nuestro país", indicó.