Bullrich sobre Maldonado: "No hay indicios de una desaparición forzada"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, estuvo ayer casi tres horas cara a cara con senadores de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico; escuchó preguntas y diagnósticos alarmantes sobre el caso Santiago Maldonado. De todos modos, mantuvo sin cambios la posición del gobierno nacional: "No hay indicios para suponer que estemos ante una desaparición forzada de persona", aunque "tampoco está totalmente descartada esa hipótesis", concedió.

Por lo demás, y ante el reclamo de varios senadores de la oposición por la desaparición del joven que ya lleva 15 días, Bullrich reiteró: "No pensamos remover a la cúpula de la Gendarmería en el lugar, los tenientes son muy respetados en la zona. No creemos que debamos tirar por la ventana a nadie, no tenemos pruebas de que el Santiago haya sido detenido por la Gendarmería", definió.

Por su parte, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FpV) comentó luego de la reunión de comisión que se concretó ayer por la mañana en el Senado de la Nación que "la desaparición forzada de Santiago Maldonado se inscribe en la política de extranjerización de la tierra a favor de sectores privados"

"Vemos que hay un eje conductor, una lógica del gobierno de Macri: se levantan servicios ferroviarios y tendidos de vías, se dilapidan los bienes del Estado a favor de negocios inmobiliarios, se reprime a los mapuches, y se desaparece a Santiago Maldonado para avanzar en el saqueo de las tierras en el sur argentino", dijo la legisladora.

El también senador santafesino por el FpV, Omar Perotti, tuvo una presencia pasiva en la reunión de comisión. No tomó la palabra, ni formuló preguntas. Luego del encuentro, y requerido por La Capital, Perotti declinó opinar sobre el caso Maldonado, y la presencia de Bullrich en el Senado. Que llegó al Palacio justamente a pedido de los senadores del FpV.

El momento más tenso del encuentro, que duró casi tres horas, se produjo cuando Ruperto Godoy, senador por San Juan (FpV), le reprochó a Bullrich: "Se debería haber actuado rápido, a los nueve días recién actuó el juez. En el interín, el Defensor fue al lugar y dijo que todos los indicios se corresponden con una desaparición forzada", expresó el senador. Trascartón directamente fue sobre los dichos del presidente Mauricio Macri —hace unos días— "ha dicho que es un grupo violento —en referencia a RAM— y que está medio lejano a las cuestiones democráticas. ¿Esto sabe a qué me hace acordar? A cuando desaparecía alguien y se decía ‘por algo será'".

Desde ya, la analogía de los dichos de Macri con el fatídico slogan que empleó en su momento la dictadura militar, "por algo será" —y consiguió que una parte de la sociedad lo tomara como propio—, para justificar al terrorismo de Estado, calentó los ánimos y disparó varios cruces verbales. "No le voy a permitir que compare a nuestro gobierno con la dictadura militar", apuró Bullrich.

"¿Cómo no quiere que pensemos que no fue una desaparición forzada, si la desaparición se ha producido en el marco de represión institucional y de la intervención de una fuerza de seguridad?", sostuvo Godoy, apelando al sentido común, y también a los dichos de algunos testigos de identidad reservada que se manifestaron ante organismos de derechos humanos que actúan en la zona.

Ya enojada, Bullrich le disparó a Godoy: "Usted quiere asociarme con la dictadura, y no se lo voy a aceptar", completó.

Luego, y ya calmados los ánimos, la ministra advirtió que el gobierno nacional "no avalaría de ninguna manera ninguna situación de violencia" que involucre a fuerzas de seguridad y recordó que la justicia a cargo del caso "no encuadró la causa como desaparición forzada", así como tampoco probó, aún, fehacientemente la presencia de Maldonado en la protesta de la ruta 40, tal como lo declararon miembros de la comunidad mapuche.

"No estamos negando los hechos, lo que no aceptamos es que se quiera encuadrar el hecho en una hipótesis. No damos por sentado que fue Gendarmería, pero tampoco decimos que no lo fue", ratificó, en respuesta a las críticas sobre el accionar de esa fuerza de seguridad formuladas por un grupo de senadores del FpV presentes en la comisión.

Con todo, la ministra reconoció que desde que se produjo el hecho, en horas del mediodía del día 31 de julio, hasta que intervino el juez, pasaron dos días. "Nadie dijo en el momento que Gendarmería confeccionó el acta (a las 16 hs, luego de los hechos, el día 31) que faltaba una persona. Recién se produjo la novedad cuando ingresó un habeas corpus el día siguiente, a las 20 hs", reconstruyó.

Para Bullrich, el juez de Esquel, Guido Otranto, no ha puesto la carátula de "desaparición forzada", por lo que "nos parece apresurado hablar en esos términos".

congreso. Bullrich con el titular del Senado, Federico Pinedo, al lado y de frente a legisladores del FPV.