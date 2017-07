Avión perdido: extienden la zonade la búsqueda

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ratificó que amplió la zona de búsqueda del avión desaparecido el pasado lunes, tras despegar de San Fernando rumbo a Formosa y señaló que la nave era buscada por aire, agua y tierra en distintas zonas de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, incluso con ayuda de Uruguay.

Así lo indicó el jefe de la ANAC, Juan Pedro Irigoin, al precisar que la búsqueda "se ha extendido desde ayer" y que hasta ahora "no hay rastros" de la aeronave, que partió con tres tripulantes desde el aeródromo de San Fernando rumbo a Formosa. Apuntó que "si bien se han visto restos de todo tipo durante estos días, lo que no se han hallado son partes" que puedan relacionarse al avión biturbohélice marca Mitsubishi matrícula LV-MCV. Un canal de cable mencionó ayer "un chapón", que fue visto desde un helicóptero, pero se trató de una falsa alarma.

En este sentido, especificó que el área de búsqueda se extendió 50.000 kilómetros cuadrados, entre distintas zonas de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y que en total participaban del operativo más de 35 aeronaves de ANAC, Fuerza Aérea Argentina, Fuerza Aérea Uruguaya, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Armada Argentina.

En diálogo con radio Continental, Irigoin aseguró que "la información oficial tiene que ver con el último punto de registro de la aeronave" y que a partir de ahí se planteó "la principal hipótesis, que es que la aeronave haya sufrido algún tipo de accidente. También hay otra en la que eventualmente los pilotos podrían haber decidido volar a otro destino, ya sea por decisión propia u otra causa". Consultado sobre las aptitudes de vuelo del piloto de la aeronave, Matías Ronzano, el jefe de la ANAC aseguró que era "prudente", que "no tenía muchas horas de vuelo con este tipo de avión" y que "la aeronave estaba en muy buenas condiciones". Por último, se refirió a las "búsquedas paralelas" que realizaban amigos y conocidos de los tripulantes del avión, y advirtió que "toda la zona de rastrillaje está restringida". "No voy a juzgar las buenas intenciones pero no vamos a permitir que sea por fuera del control que estamos realizando, porque eso pondría en riesgo la propia aviación", recalcó. Un grupo de varios pilotos había iniciado una búsqueda privada, haciendo críticas duras a la ANAC. Desde el organismo se los amenazó con sanciones por carecer de autorización.

El biturbohélice desaparecido, perteneciente a la empresa agropecuaria Aibal SA, estaba al mando de los pilotos Matías Ronzano y Facundo Vega, ambos de la ciudad de Lincoln, y el único pasajero a bordo es Matías Aristi, hijo del dueño de la compañía. Seis minutos después de haber despegado la nave desapareció de los radares.

Carta al piloto

Angie Barbero, pareja del piloto Matías Ronzano, publicó una carta en Facebook donde le pide que vuelva y le dice que Margarita, la hija que tienen en común, lo busca "en cada foto.╠Compartimos el tesoro más preciado de este mundo que es tu hija Margarita. Ser papá es tu mejor profesión. El amor de ustedes es de otro mundo. Miro su cara y veo la tuya. Te ama, te busca, te acaricia en cada foto", dice el texto.╠ Barbero describe a su pareja como "excelente hijo, yerno, cuñado, hermano, sobrino, nieto. Incansable profesional, yo te vi crecer y te acompañé en cada paso dentro de tu carrera así como vos con la mía", agrega.