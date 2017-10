Alumnas del Nacional defendieron el silencio adoptado sobre el abuso

Por primera vez desde que trascendió el jueves que una adolescente fue abusada durante la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires, sus compañeras hicieron referencia a lo ocurrido. Dos chicas, Maia y Angela, aseguraron que no dieron a conocer lo ocurrido para "respetar su intimidad y que el caso no sea mediatizado". Estas palabras están en línea con en comunicado difundido el viernes por el centro de estudiantes del instituto educativo. El padre de la víctima, por su parte, hablando de espaldas a la cámara, afirmó que el rector de la institución "revictimiza" a su hija "al poner en duda lo que pasó".

Las dos alumnas, consultadas antes de que partieran rumbo a la Plaza de Mayo para participar de una movilización por el aborto legal, Maia y Angela hablaron con el canal Crónica TV y aseguraron: "Como centro de estudiantes y como personas decidimos respetar lo que dijo la compañera que sufrió esto, que es que se respete su intimidad y que no sea mediatizado", dijo una de ellas, al tiempo que su compañera agregó que "la idea es que no salga en los medios lo que pasó porque la compañera no quiere". Las jóvenes rechazaron responder más preguntas sobre el tema, aunque aseguraron: "Nos preocupa y nos molesta".

Por otro lado, reclamaron: "Falta educación sexual, y justamente tomamos los colegios por la reforma educativa".

El jueves se supo del caso porque la víctima, de 14 años, recurrió a Facebook para dar a conocer el abuso que sufrió el primer día de la toma por un alumno mayor de edad. Al día siguiente, viernes, el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, denunció el caso de abuso sexual ocurrido durante la toma realizada por estudiantes de la institución en rechazo de la reforma educativa porteña. El hecho fue confirmado horas más tarde por el Centro de Estudiantes del colegio, que precisó que la víctima fue una chica y que hablaron "con el abusador para pedirle que no viniera más a la toma para no generar una situación incómoda". Los estudiantes criticaron al rector por hacer público el hecho y a los medios por difundirlo ya que a su juicio buscaron "deslegitimar" la toma. Las críticas llovieron tanto sobre el rector, que inicialmente buscó minimizar la gravedad del hecho, como sobre el centro de estudiantes. El hecho aberrante hasta ahora no parece haber merecido ninguna acción penal. El jven acusado, pese a ser mayor, está aún libre. Zorzoli incluso dijo en un primer momento que le garantizaría al joven la permanencia en la institución. Posteriormente, ante el repudio generalizado, la institución informó que el abusador no será admitido.

El padre de la niña de 14 años apuntó en el mismo sentido que el centro de estudiantes. Dijo que el rector "revictimiza" a su hija "al poner en duda lo que pasó". Además, confirmó que se hizo una denuncia ante una Fiscalía de la Mujer y que su hija "se está recuperando, reconociendo lo que pasó". Sin embargo, pasaron al parecer unos 20 días entre que ocurrió el hecho y que se conociera a través de Facebook. El padre al parecer encubrió el hecho para "no deslegitimar" la toma. Es de notar que los "tomistas" son una minoría sobre la matrícula del Colegio Nacional Buenos Aires.

En declaraciones a Telefé, el padre contó que el abuso ocurrió el 8 de septiembre."Tardó unos días en contarlo, ni bien nos enteramos hicimos lo que correspondía: los protocolos médicos, fuimos al Hospital Italiano, hablamos para constar la agresión y en el Hospital ofrecieron incluso esa documentación como prueba para las acciones legales que había que iniciar", relató. Dijo que a la semana siguiente, su hija "en un acto de valentía, de tratar de que no le vuelva a suceder a ninguna chica", publicó una carta en Facebook, y que luego de eso hablaron con la escuela.

Empero, recién cuando trascendió en los medios la carta de Facebook se realizó la denuncia penal, al parecer el viernes a la tarde.