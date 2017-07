A los 49 años, Celine Dion se animó a posar desnuda para una revista y revolucionó las redes

La cantante canadiense Celine Dion mostró un sensual detrás de escena de su gira por Europa. Durante un cambio de vestuario, la intérprete de "My Heart Will Go On" se sacó todo y ese instante quedó retratado en Instagram.

La experiencia y los años le dieron a Celine Dion la confianza para posar en las redes sociales totalmente desnuda a sus 49 años.

La edición estadounidense de la revista Vogue compartió en su cuenta de Instagram una foto de la estrella de la música posando sentada en una silla y completamente desnuda.

La atrevida fotografía fue tomada durante uno de los cambios de atuendo de la reconocida intérprete en uno de sus espectáculos en el marco de su gira por Europa.