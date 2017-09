Una portera salvó a una nena de 8 años que se había atragantado con un chupetín

Una portera de una escuela del balneario El Cóndor, ubicado a unos 30 kilómetros de Viedma, salvó a una niña de 8 años que se había atragantado al comer un chupetín.

Norma Zapata trabaja como portera en la Escuela 246 desde hace un par de años, pero cumple esa función desde hace 18 años en diferentes establecimientos de la zona y en declaraciones a la prensa señaló que "nunca me había pasado vivir una situación de emergencia así".

"Primero pensé que estaba jugando, pero algo sentí como mamá que me hizo golpearle la espalda hasta que decidí levantarla, apretarle un poco la pancita y volver a darle unos golpes suaves, hasta que largó un chupetín con la mitad del palito".

El hecho oucrrió ayer por la atrde, en pleno recreo, cuando dos alumnas de tercer grado se acercaron corriendo a la porter{ia pidiendo agua de manera desesperada. Al mirar a una de ellas, Norma observó que estaba "agachada y como ahogándose".

"Primero pensé que estaba jugando, pero algo sentí como mamá que me hizo golpearle la espalda hasta que decidí levantarla, apretarle un poco la pancita y volver a darle unos golpes suaves, hasta que largó un chupetín con la mitad del palito", indicó en diálogo con el dairio Río Negro.

La mujer admitió que nunca había realizado ese tipo de maniobra y que fue un "gesto instintivo" el que la llevó a prestarle ayuda a la niña.

Por su gran gesto, Norma recibió el reconocimiento de sus compañeros docentes y el agradecimiento de la familia de la niña.

"Después me sentí relajada y a la vez temblaba, porque me preguntaba qué hice, la nena no le comentó ni al maestro ni a la directora, por lo que yo fui y les conté, para que le avisen a los padres por si tenía alguna molestia en la garganta", afirmó.



La mamá de la pequeña la llamó para preguntarle sobre lo sucedido. "Y yo le conté, porque esto se tiene que saber, porque yo también tengo hijos en la escuela y los chicos están mucho tiempo en el establecimiento".