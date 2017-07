Una marplatense se negó a hablar con un hombre en un bar y él la golpeó en la cara

Una mujer de 43 años, que se encontraba el sábado pasado en un bar del centro de Mar del Plata, recibió un golpe de puño en el rostro por parte de un hombre, por negarse a hablar con él.

El hecho ocurrió el sábado pasado cuando Mónica Arriagada y un grupo de amigas resolvieron festejar un cumpleaños en el restó bar Bookan, de San Martin al 3500. En un momento de la noche se le acercó un joven que intentó reiteradas veces hablar con ella, según consta en la denuncia de la víctima.

"Me sentí acosada por este chico, que insistía e insistía, le pedí por favor que me dejara en paz. Palabras más, palabras menos, se me vino encima, lo empujé mientras empezaba a mirar para todos lados buscando al de seguridad, cuando en ese instante recibí el golpe en mi cara", relató en las redes sociales y en su denuncia la mujer.

"El golpe fue entre el ojo y la sien y por algunos segundos perdí el conocimiento. Cuando me levanté, al agresor lo tenían agarrado los de seguridad del lugar. Cuando volví adentro para agarrar mis cosas que estaban sobre la barra, me las habían robado. Estoy con bronca e indignada por lo que me sucedió", expresó Arriagada.

La mujer fue a la Comisaría de la Mujer de Mar del Plata a radicar la denuncia junto sus amigas. "Sé que el tipo fue detenido, pero me imagino que en pocas horas estará libre. Esto es violencia de género y cada vez más mujeres debemos pasar por esta situación", indicó.

La semana pasada ocurrió un hecho muy similar, cuando Magdalena Bonavetti, de 25 años, que se encontraba junto a un grupo de amigas en una cervecería de la ciudad de Mar del Plata y fue agarrada del cuello por un joven que no pudo tolerar que ella no le hablara.