Una escritora admitió que le robaron "estando borracha mientras tenía sexo en la calle"

La escritora española Lucía Etxebarría reveló que durante la celebración de la popular fiesta de San Fermín, que se celebra anualmente en la ciudad de Pamplona, le robaron "mientras estaba completamente borracha teniendo sexo en plena calle".

"Me he emborrachado, me he tirado al agua, me han robado y, además, me robaron todo en unos Sanfermines mientras estaba completamente borracha manteniendo sexo con alguien en la calle", confesó la escritora en un programa del canal Telecinco donde se debatía sobre el consumo de alcohol en las fiestas populares de España. Etxebarría aclaró que esos hechos tuvieron lugar cuando tenía 20 años.

"Antes de que te llame todo Euskadi y te digan que me han visto puesta en todas las fiestas, te diré que he ido a todas las fiestas de España y he hecho esto", agregó refiriéndose a perder el control mientras festejaba.

Etxebarría también comentó que lo único que nunca ha hecho es "torturar a un animal", y explicó que no está en contra de las fiestas, sino del consumo excesivo de alcohol. "Los jóvenes han perdido el norte con el alcohol en las fiestas", concluyó.