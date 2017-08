Un niño que sufría cáncer le pidió a su mamá permiso para morirse, y ella se lo concedió

Entonces fue con su hijo, jugaron juntos, vieron videos, incluso él le contó cómo quería que fuera su funeral, quienes quería que carguen su ataúd y le dijo cómo quería que lo recordaran. Y minutos más tarde tuvieron su último diálogo.

Embed

Mamá: Te duele respirar, ¿no?

Nolan: Bueno... sí.

Mamá: ¿Tienes mucho dolor?

Nolan: Sí.

Mamá: Este asunto del cáncer apesta. No tienes que luchar más.

Nolan: ¿No tengo que luchar más? ¡Pero lo haré por ti, mamá!

Mamá: ¡No! ¿Eso es lo que has estado haciendo? ¿Luchar por mamá?

Nolan: Bueno... sí.

Mamá: Nolan Ray, ¿cuál es el trabajo de mamá?

Nolan: ¡Mantenerme a salvo!

Mamá: Cariño... Ya no puedo hacer eso acá. La única manera en que puedo mantenerte a salvo es en el cielo.

Nolan: ¡Entonces, me iré al cielo y jugaré hasta que llegues! Vendrás, ¿no?

Mamá: ¡Absolutamente! ¡No puedes deshacerte de mamá tan fácilmente!

Nolan: ¡Gracias, mamá! ¡Iré a jugar con Hunter, Brylee y Henry!

Ruth dijo que en el último momento que estuvieron juntos ella puso su mano sobre la cara de Nolan y la giró hacia ella. "Tomó aliento, abrió los ojos, me sonrió y dijo: «Te amo, mami». Después cerró sus ojos. Su respiración se detuvo. Me senté allí y no me importó si él podía escucharme o no; siempre cantamos la canción «You are my Sunshine», me senté allí y le canté. Le dije lo mucho que lo amaba".