Un embarazo y un mensaje de texto, posibles detonantes de la furia de la novia del rugbier

La fiscal Andrea Rossi, a cargo de la investigación del caso en el que una joven atropelló y mató a su novio, Genaro Fortunato, de 25 años, a la salida de un boliche en la ciudad mendocina de San Rafael, imputó hoy a la mujer con la calificación de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por alevosía.

Además, la fiscal ordenó que la imputada, quien permanecía este lunes internada en un hospital en el área de salud mental, sea trasladada a la penitenciaria de San Rafael para continuar detenida.

Al mediodía, Rossi ya había confirmado que tenía suficientes pruebas para imputar a Julieta Silva, de 29 años, por la muerte de Fortunato, pero para no perjudicar la causa había evitado dar mayores detalles sobre la calificación.

"Estamos analizando las cámaras de seguridad de la zona y hemos tomado testimoniales de personas que estuvieron en el lugar y que conocían a la pareja. Fortunato no habría sido embestido en dos oportunidades como trascendió", señaló.

Por otro lado, se conoció el testimonio de una joven que sugirió estar embarazada del joven rugbier, mientras que otra amiga de Fortunato habría dicho que un mensaje de texto sobre este tema desencadenó en una discusión en la pareja y la furia de Silva.

Una joven de nombre Agostina Quiroga, jugadora de hockey de Belgrano Rugby Club, de San Rafael, escribió en su página de Facebook mensajes supuestamante dedicados a Fortunato y donde expresó que estaría embarazada del joven rugbier.

"Así eras vos... Siempre tan feliz, tan jodón, tan vos.. así quiero que te conozca Fran.. un pedacito tuyo quedó acá y estoy feliz de que sea yo quien lo de", escribió en un texto que acompañó con una foto de Fortunato.

A través de las redes sociales, la joven manifestó su amor hacia el rugbier y expresó: "Yo sé que Dios necesitaba un ángel que lo hiciera reír, que organizara fiestas y todo eso que a vos te salía muy bien. No sé por qué tan temprano te fuiste, no lo entiendo todavía.. solo él sabe lo mucho que te amé siempre y que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no dejaras de sonreír".

"Te fuiste y me arrancaste un pedazo de mi corazón y ese dolor lo voy a llevar para toda la vida.. te amo Franchu y lo voy a hacer siempre", indicó.

El trágico hecho ocurrió en la madrugada del pasado sábado a la salida de lugar conocido como La Mona Bar, al que Silva y Fortunato habían concurrido juntos.

Tras discutir en el interior del local, la pareja continuó con su disputa en el estacionamiento, hasta que la mujer se subió al auto y el joven terminó arrollado cuando se paró frente al rodado para impedirle el paso.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por aplastamiento de cráneo.