Un chico de 14 años está grave y es el primer caso de "ballena azul" en Argentina

Un adolescente de San Juan se encuentra internado en terapia intensiva tras ingerir una caja de pastillas para la presión arterial. El adolescente había publicado en las redes sociales que se encontraba jugando a la "ballena azul", el juego que incita al suicidio.

"¿Cómo no me di cuenta de tus estados, hermanito? Si me hubiera dado cuenta no estarías así hoy. Me siento culpable", escribió el hermano en Facebook