Twitter se inundó de críticas tras los dichos de Carrió, pero también sumó apoyos

El pedido de disculpas de la candidata a diputada Elisa Carrió en Twitter por sus declaraciones sobre Santiago Maldonado no dejó a ningún tuitero indiferente. Luego de las publicaciones de Lilita en Twitter, comenzaron a llover críticas e insultos pero también palabras de apoyo a su actitud.

"Quiero decirle a la familia de Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos, y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas", expresó Carrió en su cuenta de Twitter, luego de comparar a Santiago Maldonado con Walt Disney.

"No hay que pedir perdón. Lo importante es no lastimar. Pero por un voto más (y un tranquilizante menos) se hiere a cualquiera", le respondió un usuario de la red social, Eduardo Murphy. Osvaldo.Stafforini fue más allá y escribió que "las disculpas son meramente política. Descarrila seguido está mujer".

"Salió a pedir disculpas después que la familia la dejara en evidencia. ¿Casualidad? No, oportunismo. No le quedó otra", dijo alguien que se identificó como Gritalo Canaya, mientras que Noe Diaz apuntó: "Increíble la gente que te felicita. Insultaste a la familia y sos cómplice de este gobierno. No pidas disculpas, retirate de la política".

Entre insultos varios y de todo tenor, el primero que le respondió fue un usuario llamado #Macrisis, quien sintetizó su opinión en una sola palabra: "Ridícula".

Pero también hubo mensajes de apoyo a Carrió. "Increíble el odio ante el perdón", indicó Psicodelia. Quintín le recomendó que "no se gaste, nunca devolverán un gesto noble, son militantes" y Silvanaaa sostuvo que "cualquier persona que se equivoca debe pedir disculpas. Es lo correcto y lo que corresponde. Me parece muy bien!".