Sting cantó en Palermo y recibió a las Abuelas a 29 años del recital de Amnesty

El músico británico Sting brindó anoche un muy buen concierto en el Hipódromo de Palermo, en el marco de la "57th & 9th Tour", en donde ofreció un show que combinó sus grandes clásicos con algunos temas de su nuevo disco de estudio, y en donde el ex Police puso en escena todas las facetas musicales que se le conocen.

El cantante legendario recibió a las Abuelas de Plaza de Mayo, a 29 años del recital de Amnesty en River.

En el chow Sting tuvo arranques rockeros, sobre todo en varios clásicos de The Police; pasajes en donde apareció su famoso "reggae para blancos"; flirteos con el jazz; guiños a la canción francesa y hasta algún atisbo de música étnica.

En este sentido, el repertorio intercaló inoxidables del popular trío que integró junto al baterista Stewart Copeland y el guitarrista Andy Summers; como "Roxanne", "Every breath you take", "Message in a bottle", "Walking on the moon", "Spirits in the material World", "So Lonely", "Next to you" y "Synchronicity II"; con grandes éxitos de su etapa solista como "Englishman in New York", "Shape of my heart", "Fields of Gold" y "Fragile", entre otras.

En un recorrido que no tuvo puntos bajos, también hubo lugar para nuevas composiciones incluidas en "57th & 9th", como la radial "I can´t stop thinking about you", la rockera "Petrol head", la balada "One fine day", "50.000" y "Down, down, down".

sting.jpg El 15 de octubre de 1988, Sting cantó junto a las Abuelas de Plaza de Mayo.

En poco más de una hora y media de show, con un sonido impecable, el músico inglés brindó pulidas interpretaciones, tanto a nivel vocal como en el bajo, instrumento que ejecutó a lo largo de todo el show, en un rol en donde brilla de manera particular.

"Buenas noches, querido público de argentina. Estoy muy feliz de estar en Buenos Aires una vez más", saludó, con un esforzado español, Sting, un asiduo visitante al país, desde su primera vez con la popular banda en 1981 y su recordado debut solista en 1987, en el Estadio de River.