Sergio Maldonado: "No podemos confirmar que el cuerpo sea de Santiago"

La familia Maldonado realizó esta noche una conferencia de prensa en la que destacaron que el cuerpo hallado en el río Chubut "todavía no ha sido identificado", por lo que no puede confirmarse si se trata o no de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto en Esquel.

"Ahora tenemos que aguardar el resultado de la autopsia", precisó la abogada Verónica Heredia, quien destacó: "No tenemos explicaciones, no tenemos ninguna explicación de por qué los otros resultados dieron negativo y este dio positivo".

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, sostuvo que "hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago o no", y precisó: "Hasta que no vea ciento por ciento que es el cuerpo de Santiago voy a seguir buscando".