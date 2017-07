Revelan que los argentinos pagan una de las tarifas más caras de internet de la región

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un estudio donde revelan varios datos sobre la conectividad a internet en la región. Uno de los más relevantes es el precio de acceso a la red, que sólo es superado por Bolivia.

Los valores varían según las regiones y ciudades. Si se toma como ejemplo La Paz, el plan más costoso para las familias es de 20 megas y tiene un valor promedio de U$S 179 en la empresa Entel. Uno más económico, de 3 megas, de la compañía Tigo, sale U$S 26, y un intermedio de 8 megas cuesta U$S 64,84.

Con la excepción de Bolivia, en el resto de los países de la región pueden encontrarse planes promedio que ofrecen entre 20 y 30 megas. En algunos casos, como Brasil, Chile y Uruguay, de hecho, el paquete más económico no baja de los 30 megas, de acuerdo a las empresas relevadas.

En la Argentina, Fibertel ofrece el plan de 25 megas a unos u$s 49 y tiene una oferta más económica de 12 megas por u$s 42. En Arnet, por ejemplo, el plan más económico de 6 megas cuesta u$s 25. Existen además distintos combos que incluyen cable y teléfono fijo, por lo que se vuelve difícil realizar una comparación. Es el caso de Telecentro, que promociona los 30 mega (con TV HD incluida) por u$s 64.

Según publica Ambito.com, el tercer puesto lo ocupa Perú. Si se toma como promedio el servicio de 30 megas, en el país incaico Claro cobra u$s 39,60. La opción más barata, de 8 megas, es de u$s 26,85. La misma empresa, en Colombia, ofrece los 10 megas (la más económica) por u$s 25 y su plan promedio de 20 megas cuesta u$s 38,38. En Paraguay, la empresa Copaco cobra u$s 35,90 por un plan de 35 megas mientras que tiene la opción más accesible de 3 megas por u$s 23,40. En Ecuador, el básico de 10 megas de la empresa Metlife sale u$s 23 y el abono de 20 megas, u$s 34,99.

En Chile y Uruguay, los planes más económicos son de 30 megas. En el país trasandino, la empresa VTR cobra u$s 31,68 por ese servicio, mientras que del otro lado del Río de La Plata Netgate lo ofrece por u$s 31,33. En Brasil se encuentra el servicio más económico que, a la vez, ofrece desde su plan básico los 35 megas: la empresa TIM cobra u$s 26,90 por ese paquete.

Más allá de los precios, según el informe de la CEPAL, ningún país sudamericano tiene más del 5% de sus conexiones con velocidades mayores a los 15 megas. En los países más avanzados del planeta, ese porcentaje es del 50%.

Las redes sociales, sin duda, influyen en la posición de Argentina como uno de los países de mayor consumo en la región. De hecho, según un informe difundido en mayo pasado por IMS Mobile, el 85 por ciento de los argentinos que utiliza la web lo hace para conectarse en sus redes. La gran mayoría lleva a cabo esa tarea a través de los teléfonos móviles.