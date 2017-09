Revelan el verdadero significado de la canción "Aserejé" y se vuelve tendencia en las redes

Embed "Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada"

Un usuario de Twitter de Uruguay reveló el significado de la canción "Aserejé" de Las Ketchup, que en el 2002 fue todo un hit. Su explicación en breves palabras fue posteada en la red social y se volvió viral.El estribillo de esta canción, que seguramente escuchaste más de una vez, sonaba tan extraño y parecía no tener sentido, pero en realidad tiene una explicación muy razonable. El usuario Milky Silver Chance brindó detalles en sus tuitts."Aserejé", para quien no conozca su letra, es el tarareo de un tema que escucha el protagonista de la canción, Diego, cuando entra en una discoteca. Ahora, 15 años después de que Las Ketchup lanzaran el tema, el tuitero llegó a la conclusión que la canción es 'Rapper's Delight', de The Sugarhill Gang.Esta sería la "canción más deseada" del protagonista de "Aserejé"; y el estribillo de este 'hit' sería inentendible porque Diego iría drogado, según este usuario de Twitter.En las redes sociales esta teoría fue compartida por miles de usuarios y se volvió tendencia.